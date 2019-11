Ajax, PSV en Feyenoord hebben het getroffen bij de loting voor de tweede ronde van het TOTO KNVB-bekertoernooi. De Amsterdammers spelen uit tegen Telstar, de Eindhovenaren uit tegen GVVV en de Rotterdammers uit tegen SC Cambuur.

Telstar en SC Cambuur draaien bovenin mee in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl GVVV in de onderste regionen bivakkeert van de Tweede Divisie, het hoogste niveau in het amateurvoetbal.

AZ neemt het in de tweede ronde op tegen Derde Divisionist Groene Ster, dat verantwoordelijk was voor de grootste stunt in de eerste ronde door na strafschoppen te winnen van VVV-Venlo.

Ajax, PSV, Feyenoord en AZ hoefden voor de eerste keer in de geschiedenis van het bekertoernooi niet in actie te komen in de eerste ronde, omdat ze uitkomen in de groepsfase van een Europees bekertoernooi.

Drie confrontaties tussen Eredivisie-clubs

De loting voor de tweede ronde leverde ook drie confrontaties tussen twee Eredivisie-clubs op, namelijk Willem II-Sparta Rotterdam, FC Groningen-FC Utrecht en Fortuna Sittard-PEC Zwolle.

Het is ook al zeker dat er minimaal twee amateurclubs in de derde ronde terechtkomen, omdat IJsselmeervogels-SteDoCo en OFC-Spakenburg uit de koker kwamen.

De wedstrijden in de tweede ronde worden gespeeld op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december. De KNVB maakt pas later bekend welke clubs op welke dagen moeten aantreden.

Ajax is de titelverdediger. De ploeg van trainer Erik ten Hag won vorig jaar in de finale in De Kuip op overtuigende wijze met 4-0 van Willem II.

Wedstrijden in tweede ronde KNVB Bekertoernooi:

IJsselmeervogels-SteDoCo

Heracles almelo-FC Dordrecht

Telstar-Ajax

sc Heerenveen-Roda JC

ODIN'59-Vitesse

OFC-Spakenburg

SC Cambuur-Feyenoord

AZ-Groene Ster

Willem II-Sparta Rotterdam

FC Twente-Go Ahead Eagles

Katwijk-TOP Oss

FC Groningen-FC Utrecht

Fortuna Sittard-PEC Zwolle

GVVV-PSV

Excelsior-FC Eindhoven

Sparta Nijkerk-NAC Breda