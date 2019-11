PSV heeft zaterdagavond opnieuw puntenverlies geleden in de Eredivisie. De Eindhovenaren ontsnapten op bezoek bij Sparta Rotterdam door een laat doelpunt zelfs aan de derde competitienederlaag op rij: 2-2.

Ragnar Ache tekende in de 28e minuut voor de openingstreffer op Het Kasteel. Michael Sadílek trok de stand tien minuten na rust gelijk, maar direct daarna bracht Mohamed Rayhi Sparta weer op voorsprong. Cody Gakpo redde een punt voor PSV door in de blessuretijd de 2-2 te maken.

PSV gaf door het gelijkspel een vervolg aan de teleurstellende reeks. Na de overwinning op VVV-Venlo begin oktober volgden ruime nederlagen tegen FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4), terwijl in de Europa League niet werd gewonnen van LASK Linz (0-0).

Het gat tussen nummer drie PSV en koploper Ajax bedraagt nu al acht punten. De Amsterdammers wonnen vrijdag met 2-4 bij PEC Zwolle. De huidige nummer drie AZ is bezig aan de uitwedstrijd tegen FC Twente en kan de Eindhovenaren op twee punten achterstand zetten.

PSV-trainer Mark van Bommel moest het tegen Sparta opnieuw stellen zonder de geblesseerde aanvallers Donyell Malen en Steven Bergwijn, terwijl Nick Viergever, Jorrit Hendrix en Ryan Thomas geschorst waren. Mohamed Ihattaren keerde daarentegen terug in de basis.

PSV slordig en defensief kwetsbaar

PSV, dat in de laatste twee competitieduels met FC Utrecht en AZ liefst zeven treffers incasseerde, mocht van geluk spreken dat Sparta het vizier in de eerste minuten nog niet op scherp had staan. Ache had in de zevende minuut de openingstreffer op zijn voet, maar raakte van dichtbij de paal.

Na die grote kans lieten de Eindhovenaren zich ook regelmatig het doel van Sparta zien. Na wat gevaarlijke momenten was de beste kans voor Bruma, die na goed terugleggen van Denzel Dumfries de lat raakte. Vlak daarna haalde ook Pablo Rosario uit van afstand, maar zijn poging ging mijlenver over.

In defensief opzicht toonde PSV zich ondertussen behoorlijk kwetsbaar en dat leidde tot goede mogelijkheden voor Sparta. Zoet kon in de 26e minuut nog redding brengen op een schot van Mohamed Rayhi, maar in de 28e minuut was het alsnog raak voor de thuisploeg. Zoet had de nodige moeite met een puntertje van Bryan Smeets, waarna Ache van dichtbij kon binnentikken.

Sparta herstelt zich snel van gelijkmaker

Van Bommel greep halverwege in door Érick Gutierrez te wisselen voor verdediger Olivier Boscagli, terwijl Sadílek en Dumfries doorschoven naar het middenveld. PSV voerde de druk op in jacht op de gelijkmaker en die kwam er al snel.

Na een scrimmage in het strafschopgebied schoot Smeets de bal bij het uitverdedigen knullig tegen Sadílek aan, die van dichtbij binnen tikte. De opleving was van korte duur, want twee minuten later stond Sparta weer op voorsprong. Rayhi mocht aan de linkerkant uithalen en passeerde Zoet in de korte hoek.

PSV moest - met spits Kostas Mitroglou als invaller - weer op zoek naar een doelpunt, maar op wat speldenprikjes na bleven grote kansen aanvankelijk uit. Sparta, dat er bij vlagen gevaarlijk omkwam in de omschakeling, werd in de laatste kwartier alsnog naar achteren gedrukt.

In de 79e minuut zag Ritsu Doan zijn gekrulde schot net naast gaan en een minuut daarna raakte Bruma de bovenkant van de lat. Sparta was via Rayhi zelfs nog dicht bij de 3-1, maar Zoet tikte zijn vrije trap ternauwernood over de lat. PSV leek opnieuw te verliezen in de Eredivisie, maar Gakpo redde in de blessuretijd nog een punt voor de geplaagde Eindhovenaren.