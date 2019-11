Niko Kovac is vanzelfsprekend terneergeslagen na de pijnlijke 5-1-nederlaag van Bayern München bij Eintracht Frankfurt. De geplaagde coach wilde niets zeggen over zijn benarde positie, die verder onder druk is komen te staan.

De vernedering in Frankfurt van zaterdag volgde op een al moeizame seizoenstart van Bayern. 'Der Rekordmeister' won slechts vijf van de eerste tien competitiewedstrijden van het seizoen en bezet momenteel de vierde plek in de Bundesliga.

"Wat deze nederlaag voor mijn toekomst bij Bayern betekent? Ik heb geen idee, dat weet jij vast beter", zei een geïrriteerde Kovac na de wedstrijd in gesprek met het Duitse ZDF. "Hoe moet ik dat vlak na deze wedstrijd al kunnen weten?"

Bayern stond al na tien minuten met een man minder door een directe rode kaart voor Jérôme Boateng. Frankfurt profiteerde daar in de eerste helft optimaal van via Filip Kostic en Djibril Sow. Robert Lewandowski tekende voor rust nog wel voor de aansluitingstreffer, maar na rust ging het weer mis in de Commerzbank-Arena.

Door goals van David Abraham en Martin Hinteregger leidde het Frankfurt van Bas Dost een kwartier na rust al met 4-1 en Gonçalo Paciencia maakte de ruime zege in de 85e minuut compleet door de marge naar vier te vergroten.

Robert Lewandowski treurt na de pijnlijke nederlaag van Bayern. (Foto: Pro Shots)

'5-1 verliezen mag nooit gebeuren'

De 48-jarige Kovac ziet de rode kaart van Boateng als een beslissend moment in de wedstrijd. "We begonnen goed, maar na die rode kaart moesten we alles wat we gepland hadden overboord gooien. Als je tachtig minuten lang met een man minder in het veld staat, wordt het heel lastig in Frankfurt."

"Maar hier met 5-1 verliezen mag natuurlijk nooit gebeuren", benadrukte Kovac. "We deden het niet goed in de tweede helft en dit was vanzelfsprekend niet wat we van deze wedstrijd hadden verwacht."

Kovac is bezig aan zijn tweede seizoen bij Bayern, waar hij vorig jaar rond deze tijd ook een moeilijke periode kende. De Kroaat mocht toen gewoon aanblijven en wist met Bayern de landstitel en de DFB-Pokal te veroveren.

Bayern heeft nu vier punten achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach. De ploeg van Kovac speelt woensdag in de Champions League een thuisduel met Olympiacos en neemt het drie dagen later voor eigen publiek op tegen Borussia Dortmund, dat met negentien punten op de tweede plek staat.

