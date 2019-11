PSV begint zaterdag met Mohamed Ihattaren in de basis aan de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Eindhovenaren moeten het nog altijd wel stellen zonder Donyell Malen.

Ihattaren ontbrak vorige week in de met liefst 0-4 verloren thuiswedstrijd tegen AZ (de eerste nederlaag in anderhalf jaar tijd in eigen huis) vanwege een lichte blessure, maar hij trainde deze week alweer voluit mee.

Malen kon ook niet meedoen tegen AZ wegens een kwetsuur, maar trainer Mark van Bommel zei vrijdag op zijn persconferentie dat het de goede kant opgaat met zijn spits, maar wel een groot vraagteken was voor het treffen met Sparta.

Naast Malen ontbreken ook Steven Bergwijn (hamstringblessure) en de geschorsten Nick Viergever, Jorrit Hendrix (Beiden rood tegen FC Utrecht (3-0-nederlaag)) en Ryan Thomas (rood tegen AZ).

PSV moet winnen om in spoor te blijven van Ajax

PSV moet winnen van Sparta om in het spoor te blijven van koploper Ajax. De Brabanders hebben al negen punten achterstand op de Amsterdammers, die vrijdag met 2-4 wonnen van PEC Zwolle.

Sparta verloor net als PSV de laatste twee competitiewedstrijden (van FC Utrecht en FC Groningen) en is na een prima seizoensstart afgezakt naar de tiende plaats op de ranglijst.

Sparta Rotterdam-PSV begint zaterdag om 19.45 uur op het uitverkochte Kasteel en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Rob Dieperink fungeert vanuit Zeist als VAR.

Opstelling Sparta Rotterdam: Harush; Abels, Vriends, Matheij, Faye; Harroui, Auassar, Rayhi; Ache, Smeets, Dervisoglu.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Schwaab, Baumgartl, Sadílek; Rosario, Gutiérrez, Ihattaren; Doan, Gakpo, Bruma.

