FC Barcelona heeft zaterdag averij opgelopen in de strijd om de titel in La Liga. De koploper verloor met Frenkie de Jong in de basis verrassend met 3-1 op bezoek bij middenmoter Levante.

Barcelona kwam vlak voor rust nog wel op een 0-1-voorsprong door een rake strafschop van Lionel Messi, maar verspeelde die marge in een uitermate zwakke tweede helft.

Levante scoorde tussen de zestigste en zeventigste minuut liefst drie keer. Jose Campana maakte de 1-1, Borja Mayoral zorgde voor de 2-1 en Nemanja Radoja was verantwoordelijk voor de 3-1.

Barcelona moet door de nederlaag vrezen dat het later op de dag de koppositie moet afstaan aan Real Madrid. De 'Koninklijke' moet dan wel in eigen huis zien te winnen van laagvlieger Real Betis.

Atlético profiteert maar half

Atlético Madrid kon later op zaterdag maar half profiteren van de uitglijder van Barcelona. De nummer drie op de ranglijst moest genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel bij Sevilla.

Atlético kwam na een half uur op achterstand door een doelpunt van Franco Vazquez en trok de stand na een uur nog wel gelijk dankzij een treffer van Alvaro Morata, maar de 1-2 zat er niet meer in.

Bij Sevilla had Luuk de Jong weer eens een basisplaats. De spits, die onlangs zijn eerste doelpunt maakte, begon de afgelopen wedstrijden regelmatig op de reservebank en werd tegen Atlético ruim tien minuten voor tijd gewisseld.

Valencia wint eindelijk weer eens

Valencia won eindelijk weer eens na drie competitiewedstrijden zonder zege. Een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League was met 1-2 te sterk voor Espanyol.

Met Jasper Cillessen op doel kwam Valencia voor rust nog wel op achterstand door een rake strafschop van Marc Roca, maar boog dat na de pauze om in een voorsprong dankzij een benutte penalty van Daniel Parejo en Maximiliano Gomez.

Valencia steeg door de zege naar de negende plaats op de ranglijst en heeft nog maar drie punten achterstand op de vierde plek van Atlético Madrid, die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League.

