Bayern München is zaterdag verder achterop geraakt in de strijd om de titel in de Bundesliga. De regerend kampioen verloor met tien man met pijnlijke cijfers op bezoek bij Eintracht Frankfurt: 5-1.

Bayern stond na negen minuten spelen al met een man minder op het veld, nadat Jerome Boateng rood kreeg na ingrijpen van de VAR wegens het neerhalen van een doorgebroken speler, waarna het compleet misging voor de bezoekers.

Frankfurt liep snel uit naar 2-0 door doelpunten van Filip Kostic (oud-FC Groningen) en Djibril Sow en na de 2-1 van Robert Lewandowski na rust naar 5-1 dankzij treffers van David Abraham, Martin Hinteregger en Goncalo Paciencia.

Lewandowski evenaarde met zijn goal nog wel een record in de Bundesliga. Hij scoorde voor de tiende keer op rij in een competitiewedstrijd en kwam daarmee op gelijke hoogte met Klaus Allofs en Pierre-Emerick Aubameyang.

Bayern de zwaarste nederlaag in tien jaar en beleeft de slechtste competitiestart in negen jaar, waardoor de druk op trainer Niko Kovac alleen maar zal toenemen. Erik ten Hag van Ajax wordt in Duitse media al genoemd als zijn mogelijke opvolger.

Mönchengladbach en Dortmund profiteren

Borussia Mönchengladbach profiteerde optimaal van de uitglijder van Bayern. De verrassende koploper in Duitsland won knap met 1-2 bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz.

Alle doelpunten vielen al in de eerste helft. Mönchengladbach kwam op 0-1 door een doelpunt van Oscar Wendt en na de gelijkmaker van Kevin Volland op 1-2 dankzij een treffer van Marcus Thuram.

Naast Mönchengladbach beging ook Borussia Dortmund geen misstap. De op papier voornaamste concurrent van Bayern zegevierde in eigen huis op overtuigende wijze met 3-0 tegen VfL Wolfsburg.

Dortmund slaagde aanvankelijk niet in om grote kansen te creëren tegen het stugge Wolfsburg maar nadat Thorgan Hazard vlak na rust de ban had gebroken, maakten Raphael Guerreiro en Mario Götze (strafschop) alsnog het verschil duidelijk.

Leipzig boekt monsterzege

SC Freiburg leed wel puntenverlies. De nummer drie voorkwam met tien man op het nippertje een nederlaag bij Werder Bremen (2-2) door een doelpunt diep in de blessuretijd van de tweede helft van Nils Petersen.

RB Leipzig boekte een monsterzege. De subtopper vernederde 1. FSV Mainz 05 met liefst 8-0 door doelpunten van Timo Werner (drie keer), Marcel Sabitzer, Christopher Nkunku, Marcel Halstenberg, Yussuf Poulsen en Nordi Mukiele.

Mochengladbach leidt na tien speelrondes met 22 punten, gevolgd door Dortmund (19 punten), Leipzig, Bayern en Freiburg (allen 18 punten). Schalke 04 kan zondag ook op 18 punten komen, maar dan moet het wel zien te winnen bij FC Augsburg.

Volgende week staat de topper tussen Bayern en Dortmund op het programma in de Bundesliga (in de Allianz Arena) en neemt Mönchengladbach het in eigen huis op tegen Werder Bremen.