Manchester United heeft in de Premier League weer niet weten te winnen. Op bezoek bij Bournemouth verloren de 'Red Devils' zaterdag met 1-0. Valencia boekte met Jasper Cillessen onder de lat tegen Espanyol de eerste zege in een maand (1-2).

United heeft nu van de eerste elf competitiewedstrijden er slechts drie gewonnen. Met dertien punten uit de eerste elf competitiewedstrijden beleeft de club de slechtste start op het hoogste niveau sinds het seizoen 1986/1987. Toen verzamelde de club uit Manchester na elf speelronden slechts elf punten.

United had ook tegen Bournemouth ondanks veel balbezit grote moeite om tot uitgespeelde kansen te komen, al mocht Anthony Martial zich beklagen toen hij na een half uur geen penalty mee kreeg.

De thuisploeg, met Nathan Aké de hele wedstrijd centraal in de defensie, beperkte zich voornamelijk tot verdedigen en loerde met snelle tegenstoten op een treffer. Op slag van rust opende Joshua King de score. De spits speelde zich knap vrij en volleerde de bal van dichtbij voorbij David de Gea.

In de tweede helft probeerde United van alles om zich terug te vechten in de wedstrijd. Ondanks negen schoten op doel slaagde De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer er niet in Aaron Ramsdale te passeren. Met enkele verse krachten persten de bezoekers er nog een slotoffensief uit, maar Bournemouth hield uiteindelijk eenvoudig stand.

Door de zege gaan de 'Cherries' United voorbij op de ranglijst. Bournemouth staat nu zesde met zestien punten, de 'Mancunians' zakten naar de achtste plek.

Joshua King passeert David de Gea van dichtbij met een volley. (Foto: Pro Shots)

Valencia pakt weer eens drie punten

De laatste overwinning van Valencia in La Liga dateerde van 5 oktober, toen in eigen huis van Deportivo Alavés met 2-1 werd verslagen. Sindsdien werd er twee keer gelijkgespeeld en een keer verloren in de competitie, terwijl er met 1-1 gelijkgespeeld werd tegen Lille in de Champions League.

Tegen Espanyol leek Valencia wederom op weg naar puntenverlies. Marc Roca passeerde Cillessen na een halfuur vanaf de strafschopstip. De Nederlandse doelman zag vlak voor rust aan de andere kant scheidsrechter Valentín Pizarro op advies van de VAR zijn beslissing om Valencia een penalty te geven terugdraaien.

Twintig minuten voor tijd kreeg de club uit de sinaasappelstad alsnog een strafschop, die werd benut door aanvoerder Dani Parejo. Maximiliano Gomez bezorgde Valencia tien minuten voor tijd de drie punten door een voorzet van Rodrigo binnen te koppen bij de eerste paal.

Door de overwinning nestelt Valencia zich stevig in de middenmoot. De ploeg van Cillessen staat achtste, met zeventien punten uit twaalf wedstrijden. Espanyol blijft door de nederlaag voorlaatste, de Catalanen houden alleen Leganés onder zich.

