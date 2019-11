Liverpool is zaterdag ontsnapt aan puntenverlies in de Premier League. De 'Reds' wonnen door twee late goals met 1-2 bij Aston Villa, terwijl concurrent Manchester City met 2-1 te sterk was voor Southampton. Manchester United verloor en kent de slechtste competitiestart in 23 jaar.

Liverpool keek tegen Aston Villa lang tegen een 1-0-achterstand aan door een doelpunt in de 21e minuut van de Egyptenaar Trezeguet. Drie minuten voor tijd kopte linksback Andrew Robertson een voorzet van Sadio Mané binnen, waarna de Senegalees in de vierde minuut van de extra tijd de 1-2 maakte. Hij kopte een corner binnen, waardoor de voorsprong van Liverpool op City zes punten blijft.

Georginio Wijnaldam was al gewisseld toen Liverpool twee keer scoorde. Virgil van Dijk maakte wel de negentig minuten vol en Anwar El Ghazi speelde de hele wedstrijd voor Aston Villa, dat nu zestiende staat.

Net als Liverpool knokte City zich zaterdag terug van een achterstand. James Ward-Prowse maakte in de dertiende minuut de 0-1 voor degradatiekandidaat Southampton in het Etihad Stadium. In de zeventigste minuut zorgde Sergio Agüero voor de 1-1 en door een goal van Kyle Walker vier minuten voor tijd pakte City de volle drie punten.

Volgende week zondag is de topper op Anfield tussen Liverpool en City, maar eerst spelen beide clubs nog in de Champions League. Liverpool treft dinsdag Genk en City neemt het op tegen Atalanta.

Sergio Agüero maakte de eerste treffer voor Manchester City. (Foto: Pro Shots)

United verliest van Bournemouth

Manchester United verloor zaterdag op bezoek bij Bournemouth met 1-0 en heeft in de eerste elf competitiewedstrijden slechts drie keer gewonnen. Met dertien punten uit de eerste elf competitiewedstrijden beleeft de club de slechtste start op het hoogste niveau sinds het seizoen 1986/1987. Toen verzamelde de club uit Manchester in elf speelronden slechts elf punten.

United had ook tegen Bournemouth ondanks veel balbezit grote moeite om tot uitgespeelde kansen te komen, al mocht Anthony Martial zich beklagen toen hij na een half uur geen penalty mee kreeg.

De thuisploeg, met Nathan Aké de hele wedstrijd centraal in de defensie, beperkte zich voornamelijk tot verdedigen en loerde met snelle tegenstoten op een treffer. Op slag van rust opende Joshua King de score. De spits speelde zich knap vrij en volleerde de bal van dichtbij voorbij David de Gea en dat bleek de enige treffer van de wedstrijd.

Door de zege gaan de 'Cherries' United voorbij op de ranglijst. Bournemouth staat nu zevende met zestien punten, de 'Mancunians' zakten naar de tiende plaats.

Joshua King passeert David de Gea van dichtbij met een volley. (Foto: Pro Shots)

Arsenal niet voorbij Wolverhampton Wanderers

In de subtop van de Premier leek kende Arsenal zaterdag een teleurstellende middag. De 'Gunners', die vijfde staan, kwamen thuis niet voorbij middenmoter Wolverhampton Wanderers.

Pierre-Emerick Aubameyang zette Arsenal voor rust op een 1-0-voorsprong en een kwartier voor tijd was de Mexicaan Raúl Jiménez verantwoordelijk voor de 1-1 van de bezoekers.

Arsenal heeft maar een punt meer dan promovendus Sheffield United, dat zaterdag met overtuigende cijfers won van Burnley. Door twee goals van John Lundstram en een van de Schot John Fleck stond de 3-0-eindstand halverwege al op het scorebord op Bramall Lane. Erik Pieters speelde bij Burnley alleen de eerste helft.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League