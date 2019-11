Riechedly Bazoer vindt dat hij iedereen heeft teleurgesteld met zijn gedrag vorige week op de training van Vitesse. De middenvelder werd door de club tijdelijk geschorst na een ruzie.

De 23-jarige Bazoer werd vorige week woensdag van de training van Vitesse gestuurd na een conflict met aanvaller Jay-Roy Grot. Vitesse maakte daarop bekend dat Bazoer voorlopig geen deel zou uitmaken van de selectie.

Bazoer trainde vanaf maandag weer mee met de A-selectie. De middenvelder had excuses gemaakt, waarna hij in genade is aangenomen door de Arnhemse club. In het gewonnen bekerduel met De Graafschap (dinsdag) maakte hij zijn rentree.

"In het vuur van het moment ben ik me te buiten gegaan", reageert Bazoer in gesprek met De Gelderlander op het incident. "Ik had mijn emoties niet onder controle. Ik baal er enorm van. De uitspatting is een fout van mij. Ik alleen draag er ook de verantwoordelijkheid voor. Niemand anders."

De zesvoudig international van Oranje kan zich dan ook vinden in de straf die hij kreeg van Vitesse. "Ik heb iedereen teleurgesteld. Het team, de technische staf. Mijn vriendin, mijn broer en mijn ouders. Vooral mijn ouders. Dat spijt mij. Ik ben terechtgewezen in mijn familie. Dat is pijnlijk, hoor."

Riechedly Bazoer tijdens het bekerduel met De Graafschap. (Foto: Pro Shots)

'Er is mij ook een spiegel voorgehouden'

Bazoer maakt dus weer deel uit van de selectie van Vitesse, maar de oud-Ajacied is door de club wel op zijn vingers getikt en heeft contact met een vertrouwenspersoon.

"Excuses aanbieden is confronterend. Maar de groep reageerde heel goed. Dat doet me deugd", aldus Bazoer. "Er is begrip, maar er is mij ook een spiegel voorgehouden. Dit kan niet meer. Dat is glashelder. Het woord is aan mij om goed gedrag te tonen."

Met Bazoer weer terug gaat het seizoen voor Vitesse zondag verder. In de Eredivisie gaat de ploeg van Leonid Slutsky op bezoek bij FC Emmen. Vitesse staat voorlopig op de vierde plaats met hetzelfde aantal punten als AZ (tweede) en PSV (derde).

