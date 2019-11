John Stegeman zag vrijdagavond lijdzaam toe hoe Ajax zijn PEC Zwolle volledig wegspeelde in de openingsfase. De trainer wilde al snel ingrijpen, maar is blij dat zijn spelers zich nog terugvochten in de wedstrijd, die uiteindelijk met 2-4 verloren ging.

Ajax stond in Zwolle na twintig minuten al met 0-3 voor door twee treffers van Quincy Promes en een doelpunt van David Neres. Een monsterscore leek in de maak, maar PEC herstelde zich en maakte het de Amsterdammers toch nog moeilijk.

"Ik dacht in de eerste twintig minuten al aan een wissel, omdat ik een paar spelers niet bij de les vond", bekende Stegeman na afloop van het duel bij FOX Sports. "Hoe wij de doelpunten weggeven, is natuurlijk wel heel goedkoop. We stonden erbij en keken ernaar, het leek wel een speeltuin in de eerste helft."

Stegeman besloot om zijn elftal te laten staan en zag zijn vertrouwen uitbetaald worden. De goal van Gustavo Hamer bleek de opmaat tot een boeiend gevecht. "Aan het einde van de eerste helft deden we het beter. Dat heb ik in de rust ook aan de jongens laten zien, dan maak je het Ajax gewoon moeilijk."

Ajax-aanvaller David Neres is op weg naar de 0-3, PEC-keeper Xavier Mous tast helemaal mis. (Foto: Pro Shots)

PEC legt Ajax na rust vuur aan de schenen

Na rust joeg een fanatiek PEC de tegenstander fel op. Mustafa Saymak bracht na een uur de spanning terug met de aansluitingstreffer en zag even later een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

"In de tweede helft had ik het gevoel dat we de controle hadden, met het doelpunt en het doelpunt dat werd afgekeurd", vond Stegeman. "Op basis van de tweede helft denk ik dat we onszelf nog tekort doen."

Neres schoot in de slotfase met zijn tweede goal Ajax toch in veilige haven. Stegeman kon echter leven met de nederlaag. "Het is een groot pluspunt voor ons dat het vanavond uiteindelijk nog een wedstrijd is geworden. Dat je dan verliest van Ajax, dat kan gebeuren, want Ajax is gewoon een topteam. Alleen de manier waarop was niet goed in de eerste helft, daarna waren wij ook top."

PEC blijft door de nederlaag veertiende in de Eredivisie, met slechts één punt voorsprong op ADO Den Haag, Fortuna Sittard en VVV-Venlo. Ajax verstevigde de koppositie en heeft negen punten voorsprong op het trio AZ, PSV en Vitesse.

