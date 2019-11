Ajax mag definitief geen supporters meenemen naar Londen voor het treffen met Chelsea van dinsdag in de groepsfase van de Champions League. De UEFA wees het beroep van de Amsterdammers vrijdag af.

De Europese voetbalbond bestrafte Ajax onlangs met één uitduel zonder eigen fans naar aanleiding van ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd van begin deze maand tegen Valencia (0-3-zege). Er zouden stoeltjes kapot zijn getrapt en ook het net voor het uitvak zou beschadigd zijn.

De 34-voudig landskampioen was het niet met die straf eens en besloot na het bestuderen van de stukken in beroep te gaan, maar dat was tevergeefs. De UEFA besloot de beslissing vrijdag na een mondelinge zaak te handhaven, waardoor Ajax dinsdag op Stamford Bridge definitief niet gesteund wordt door de eigen supporters.

Ajax had nog een voorwaardelijke straf staan vanwege de incidenten tijdens de uitwedstrijd van vorig seizoen tegen Benfica (1-1). Die is omgezet in een definitieve sanctie. Gaan de supporters binnen een jaar weer in de fout dan volgt dezelfde straf. Ook de door de UEFA opgelegde geldboetes blijven intact.

De wedstrijd tussen Ajax en Chelsea begint dinsdag om 21.00 uur op Stamford Bridge. Chelsea gaat met zes punten uit drie wedstrijden aan de leiding in groep H. De Amsterdammers hebben ook drie punten, maar het onderling resultaat is in het nadeel van de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Valencia pakte vier punten in de eerste drie wedstrijden en bezet de derde plek. Lille OSC is met één punt de hekkensluiter en heeft een wonder nodig om zich nog voor de achtste finales te plaatsen.

