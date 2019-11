Daley Blind vindt het onbegrijpelijk dat Ajax op bezoek bij PEC Zwolle een periode van zes minuten met tien man moest spelen. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk wel in Overijssel: 2-4.

De verdediger doelde op een moment in de 57e minuut van het duel in het MAC³PARK Stadion. Bij een 1-3-voorsprong kreeg Ajacied Edson Álvarez een elleboogstoot waardoor hij behandeld moest worden aan een hoofdwond.

De Mexicaan kon niet meer terugkeren, maar invaller Ryan Gravenberch kwam pas in de 63e minuut binnen de lijnen, waardoor Ajax zes minuten met tien man moest spelen. In die fase tekende Mustafa Saymak zelfs voor de 2-3.

"Ik heb nog wel gevraagd waarom het zo lang duurde", zei de 29-jarige Blind vrijdag na afloop van het duel tegen FOX Sports. "Zes minuten met tien man op dit niveau kan gewoon niet."

"Ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar dit moet voortaan echt sneller. Het gebeurt wel vaker dat je met tien man kan staan, maar zes minuten is echt te lang", foeterde de linkspoot.

'Hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt'

Blind is uiteraard wel blij met de overwinning van Ajax. De koploper van de Eredivisie besliste het duel pas in de slotfase met de 2-4 van David Neres, terwijl de landskampioen na twintig minuten spelen al op een 0-3-voorsprong stond.

"We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt", aldus Blind. "We begonnen goed en na één slordigheidje ruiken ze bloed. In de tweede helft zoeken we veel te vaak de lange bal. Gelukkig maken we nog de 2-4, want dan is het binnen."

Ajax verstevigde met de overwinning de koppositie in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben 32 punten na twaalf wedstrijden en staan zo negen punten voor op AZ, PSV en Vitesse, maar die drie clubs komen dit weekend nog in actie. Voor de ploeg van Erik ten Hag gaat de competitie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie