Koploper SC Cambuur heeft vrijdagavond opnieuw punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie door doelpuntloos gelijk te spelen tegen NEC. Naaste belager De Graafschap kwam eveneens niet tot scoren tegen Excelsior (0-0) en verzuimde te profiteren.

Het is al de derde keer in de laatste vier wedstrijden dat Cambuur punten verspeelt. De ploeg uit Leeuwarden won twee weken geleden weliswaar ruim van TOP Oss (5-1), maar kwam niet langs MVV (0-0) en Jong FC Utrecht (1-1).

Tegen NEC was Cambuur de bovenliggende partij en kreeg het de beste kansen, maar doelman Mattijs Branderhorst hield de Nijmegenaren op de been. NEC zag wel de zegereeks van drie wedstrijden ten einde komen in Leeuwarden.

De Graafschap had de koppositie weer van Cambuur over kunnen nemen, maar de Doetinchemmers bleven voor eigen publiek op een doelpuntloos gelijkspel steken tegen Excelsior. De ploeg van trainer Mike Snoei raakte in de eerste helft twee keer de lat.

Cambuur en De Graafschap hebben nu 27 punten uit dertien competitieduels, drie meer dan NAC Breda. De Brabanders slaagden er niet in Go Ahead Eagles voor eigen publiek te verslaan: 1-1.

De Graafschap kwam niet tot scoren tegen Excelsior. (Foto: Pro Shots)

Jong Ajax kan derde plek overnemen

Go Ahead kwam in de 68e minuut zelfs op voorsprong via Mael Corboz, maar Ivan Ilic maakte drie minuten later van de strafschopstip de gelijkmaker. Doelman Nick Olij voorkwam in de laatste minuut met een fraaie redding een nederlaag voor NAC.

Jong Ajax kan de nummer drie nog passeren op de ranglijst en op twee punten van Cambuur en De Graafschap komen. De Amsterdammers spelen maandag een thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

Nummer negen Jong FC Utrecht leed vrijdag bij Telstar een 2-0-nederlaag. Benaissa Benamar zorgde in de negentiende minuut voor de openingstreffer en Reda Kharchouch maakte er tien minuten na rust 2-0 van in Velsen.

MVV won thuis met 3-2 van Almere City FC door een benutte penalty én een eigen doelpunt in de laatste minuten. FC Dordrecht speelde gelijk tegen TOP Oss (1-1), FC Den Bosch en Helmond Sport bleven in evenwicht (1-1) en FC Eindhoven was voor eigen publiek nipt te sterk voor Jong AZ (2-1).

