Ajax heeft vrijdag in de Eredivisie een benauwde overwinning geboekt bij PEC Zwolle. De Amsterdammers kwamen al snel op een ruime 0-3-voorsprong, maar gaven de marge nog bijna uit handen: 2-4.

Het is voor Ajax de zesde overwinning op rij in de Eredivisie. Eerder werden Fortuna Sittard (5-0), FC Groningen (2-0), ADO Den Haag (0-2), RKC Waalwijk (1-2) en Feyenoord (4-0) verslagen.

Quincy Promes zette de landskampioen al vroeg op een comfortabele voorsprong met zijn zevende en achtste competitiedoelpunt van dit seizoen. David Neres tekende nog binnen twintig minuten voor de 0-3 en toen leek het duel gespeeld.

Gustavo Hamer (tien minuten voor rust) en Mustafa Saymak (na een uur spelen) brachten de spanning echter terug door de 1-3 en 2-3 te maken. PEC Zwolle jaagde op meer en Ajax had het moeilijk, maar Neres zorgde in de slotfase voor de beslissing met zijn tweede goal van de avond: 2-4.

Ajax verstevigt met de overwinning de koppositie in de Eredivisie. De Amsterdammers hebben 32 punten na twaalf wedstrijden en staan zo negen punten voor op AZ, PSV en Vitesse, maar die drie clubs komen dit weekend nog in actie.

Voor de ploeg van Erik ten Hag gaat de competitie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. PEC Zwolle speelt op die dag in Enschede tegen FC Twente.

Het moment dat Quincy Promes de 0-2 tegen de touwen kopte. (Foto: Pro Shots)

Ajax doet snel zaken in Zwolle

Ajax begon met één wijziging aan het duel in Zwolle. Ten Hag koos ten opzichte van De Klassieker van afgelopen zondag alleen voor een andere rechtsback: Noussair Mazraoui in plaats van Sergiño Dest. Hakim Ziyech begon dus weer op het middenveld en er was wederom een basisplaats voor Neres.

De bezoekers deden snel zaken in het MAC³PARK Stadion. Eerst werd een voorzet van Mazraoui door doelman Xavier Mous niet goed verwerkt, waardoor Promes de bal na zeven minuten in het lege doel kon schuiven. Diezelfde Promes kopte drie minuten later een voorzet van Ziyech binnen.

Nog binnen twintig minuten werd de marge groter voor Ajax. Neres werd in de diepte gevonden door Ziyech en na een halve tussenkomst van doelman Mous schoot de Braziliaan de 0-3 binnen.

Reza Ghoochannejhad had vijf minuten later de 1-3 op zijn hoofd, maar de kopbal van de PEC-aanvaller belandde via Jöel Veltman in de handen van doelman André Onana. De eerste tegenvaller voor Ajax was de blessure bij Lisandro Martínez. De Argentijn werd vervangen door Edson Álvarez.

Het ontbrak Dusan Tadic, Neres en Donny van de Beek aan de nodige scherpte om de score verder op te voeren voor de pauze. Een grote uitslag leek in de maak, maar PEC Zwolle knokte zich knap terug in het duel.

Tien minuten voor rust maakte de thuisploeg de 1-3 via Hamer, die de bal onderschepte van invaller Álvarez en oog in oog met Onana het hoofd koel hield.

PEC Zwolle kon de comeback net niet compleet maken tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ajax wankelt, maar valt niet om

Na de pauze leek Ajax de draad weer op te pakken en kreeg de ploeg wat mogelijkheden, maar na een uur spelen was de spanning helemaal terug in Zwolle. Eerst raakte Saymak bij de tweede paal nog het zijnet, maar een minuut later scoorde de middenvelder met het hoofd wel voor de 2-3.

Ajax speelde op dat moment even met tien man omdat Álvarez werd behandeld vanwege een bloedneus. De Mexicaan moest weer vervangen worden en ook Van de Beek werd gewisseld met een kwetsuur.

PEC Zwolle jaagde in het laatste kwartier op de gelijkmaker tegen een aangeslagen Ajax, maar echt grote kansen kreeg de ploeg van John Stegeman niet. Al ging een knal van invaller Dennis Johnsen maar net naast.

Het publiek in Zwolle schreeuwde de thuisploeg naar een echt slotoffensief, maar Neres besliste het duel aan de andere kant. De buitenspeler tikte van dichtbij de 2-4 binnen na een goede combinatie tussen Promes en aangever Ziyech.

