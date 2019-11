Jürgen Locadia heeft vrijdagavond met een treffer bijgedragen aan de ruime overwinning van Hoffenheim in de Bundesliga. De ploeg van trainer Alfred Schreuder won met 3-0 van SC Paderborn. Ryan Babel hielp Galatasaray met een doelpunt aan een overwinning op laagvlieger Rizespor (2-0) in de Turkse Süper Lig.

Locadia tekende in de 25e minuut voor de 3-0 in de PreZero Arena. De spits kapte zijn directe tegenstander uit en schoot de bal koeltjes in de verre hoek. Het was zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen.

De 25-jarige Locadia wordt dit seizoen door Brighton & Hove Albion verhuurd aan Hoffenheim. De voormalige PSV'er speelde tot dusver vier competitieduels voor de Duitsers en maakte vorige week in de gewonnen uitwedstrijd tegen Hertha BSC zijn eerste doelpunt.

Tegen Paderborn had Robert Skov in de tweede minuut al de openingstreffer aangetekend namens Hoffenheim door een vrije trap te benutten. Pavel Kaderábek vergrootte de marge amper een kwartier later naar twee.

Voor Hoffenheim is het de vierde competitiezege op rij na een moeizame seizoensstart. De ploeg van Schreuder bezet momenteel de vijfde plek met zeventien punten, twee minder dan koploper Borussia Mönchengladbach.

Bekijk het programma en de stand in de Bundesliga

Babel belangrijk voor Galatasaray

De 32-jarige Babel benutte in de achttiende minuut een strafschop voor Galatasaray en bracht zijn ploeg daarmee op een 2-0-voorsprong. De Oranje-international maakte zijn vierde competitietreffer van het seizoen.

De score werd enkele minuten voor het doelpunt van Babel geopend door Galatasaray. Montassar Talbi kopte een vrije trap van voormalig NAC-speler Ömer Bayram in eigen doel.

Babel speelde tot een kwartier voor tijd mee bij Galatasaray. Ryan Donk bleef de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.

Door de overwinning klimt Galatasaray met zestien punten uit tien duels naar de vijfde plaats. De ploeg van coach Fatih Terim heeft twee punten achterstand op de verrassende koploper Alanyaspor. Die ploeg ontvangt zaterdag nog Istanbul Basaksehir.

Ryan Babel boekte een 2-0-zege met Galatasaray. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig