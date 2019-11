'Zes minuten met tien man kan niet op dit niveau'

"We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt", oordeelt Daley Blind bij FOX Sports na de 2-4-zege bij PEC Zwolle. De thuisploeg kwam terug tot 2-3 na een 0-3-voorsprong voor de Amsterdammers. "Een slordigheidje brengt ze terug in de wedstrijd en dan ruiken ze bloed. In de eerste fase van de tweede helft zoeken we te veel de lange bal. Gelukkig maken we de 2-4 en is het binnen", aldus Blind, die kritisch oordeelde over het uitblijven van een wissel na een blessure van Edson Álvarez. "Zes minuten met tien man op dit niveau kan gewoon niet. Ik weet niet wat er precies is gebeurd, maar dit moet voortaan echt sneller. Het kan wel vaker dat je met tien man kan staan, maar zes minuten is echt te lang."