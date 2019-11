Koploper Ajax komt vrijdagavond in actie in de twaalfde speelronde van de Eredivisie. De Amsterdammers gaan op bezoek bij PEC Zwolle (begonnen om 20.00 uur). Volg alles in ons liveblog.





PEC Zwolle-Ajax 2-3 Goedenavond en welkom in het liveblog van de Eredivisie. Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van PEC Zwolle-Ajax, de enige wedstrijd in de vaderlandse competitie op deze vrijdagavond. 62' Tweede wissel bij Ajax: Ryan Gravenberch vervangt de geblesseerd geraakte Edson Álvarez, die met een bloedneus en een snee in zijn gezicht de aftocht blaast. 62' GOAL PEC Zwolle! 2-3



Uit het niets scoort PEC Zwolle de aansluitingstreffer tegen Ajax. Vito van Crooij zet hoog voor op Mustafa Saymak, die nu wel binnenkopt. Doelman André Onana komt te laat uit zijn doel. De Amsterdammers wiegen zichzelf in slaap. 61' Ajax speelt tijdelijk met tien man en komt in de problemen. Doelman André Onana verkijkt zich op een hoge voorzet vanaf de rechterflank, maar Mustafa Saymak verzuimt bij de tweede paal de aansluitingstreffer binnen te tikken. 60' Edson Álvarez kan niet meer verder door een bloedneus. De verzorger van Ajax gebaart wisselen naar de kant. 57' Mustafa Saymak krijgt geel voor een elleboogstoot van het adres van Edson Álvarez, die aan de wapperende arm van Symak een bloedneus heeft overgehouden. 55' Ajax lijkt op halve kracht de wedstrijd te willen uitspelen. De Amsterdammers zitten met hun voeten dichter bij het rempedaal dan het gaspedaal. 49' Dusan Tadic zit nog niet lekker in de wedstrijd en dat laat hij ook hier weer zien. In goede vorm zou hij deze kans in het strafschopgebied afdrukken, maar hij heeft ruzie met de bal en komt niet tot een schot. Aftrap! De bal rolt weer in Zwolle. De tweede helft van PEC Zwolle-Ajax is hervat. Lopen de Amsterdammers verder uit bij de laagvlieger? Rust! Het regent niet alleen druppels op het kunstgrasveld in Zwolle, maar ook doelpunten. Ajax leidt met 1-3 bij PEC dankzij twee treffers van Quincy Promes en een goal van David Neres. Gustavo Hamer redt namens PEC het vege lijf met de 1-3 in de slotfase van de eerste helft. Een smet op de voorsprong van Ajax is het uitvallen van Lisandro Martinez, die geblesseerd raakt aan zijn voet. 43' Hakim Ziyech heeft het even op zijn heupen en stuurt Vito van Crooij het bos in met een schijntrap. De aanvaller van PEC glijdt ontgoocheld met zijn knieën over het Zwolse kunstgras. 38' Ajax oogt ongeconcentreerd na de 1-3 van PEC Zwolle en de thuisclub meldt zich opnieuw gevaarlijk in het strafschopgebied. Joël Veltman grijpt met een uitstekende onderschepping daadkrachtig in. Illustratief voor de avond: het speelse Ajax is alerter, scherper en artistieker dan het povere PEC. Dat is hier goed te zien in het duel tussen David Neres en PEC-doelman Xavier Mous, als opmaat voor de 0-3. 35' GOAL PEC Zwolle! 1-3



PEC Zwolle doet wat terug in eigen huis. Edson Álvarez en Joël Veltman grijpen halfbakken in bij de opstomende Gustavo Hamer en de middenvelder schuift de bal langs Ajax-doelman André Onana. 32' Ajax stapelt kans op kans voor de 0-4. Donny van de Beek schiet ter hoogte van de strafschopstip op een Zwolse verdediger. Als die er niet stond, had Ajax zeker het kwartet volgemaakt. Een halfuur is er verstreken in het MAC³PARK stadion en PEC Zwolle is verworden tot een speelbal van regerend landskampioen Ajax. De grote man bij de Amsterdammers, die met 0-3 leiden, is Quincy Promes. De aanvaller liet al twee keer het Zwolse net bollen. Voltooit hij een hattrick in het resterende uur? 28' Eerste wissel bij Ajax: Lisandro Martinez trekt een grimas bij zijn aftocht en geeft het stokje over aan Edson Álvarez. 26' Na nog geen halfuur spelen gaat Erik ten Hag al wisselen. Edson Álvarez staat klaar om Lisandro Martínez te vervangen, die na acht minuten hard op zijn voet geraakt werd door Gustavo Hamer. 25' Reza Ghoochannejhad staat helemaal vrij bij een vrije trap en kan de eretreffer voor PEC binnenkoppen, maar hij strandt op een voet op de doellijn, waarop Ajax-doelman André Onana de bal kan klemmen. 22' Cynisme maakt zich meester van het publiek van PEC Zwolle. De Zwolse supporters klappen voor doelman Xavier Mous als hij een eenvoudige pass onschadelijk maakt. 20' GOAL Ajax! 0-3



Dreigt hier een oorwassing voor PEC Zwolle? Hakim Ziyech zet de bal fraai voor op David Neres, die de bal met zijn voet controleert, Xavier Mous mis ziet grijpen en de bal in een leeg doel legt. Ajax in veilige haven na twintig minuten spelen. De opmaat naar de 0-1: Quincy Promes maakt na zes minuten spelen geen fout voor het lege doel van PEC Zwolle. Quincy Promes heeft alle reden voor een dansje op de schaatsbaan in Zwolle. Met zijn twee doelpunten tegen PEC Zwolle vijzelt hij zijn productie in de Eredivisie op naar acht treffers. Hij bereidde er ook nog twee voor. 11' GOAL Ajax! 0-2



Ajax verdubbelt nu al zijn voorsprong in Zwolle. Hakim Ziyech vindt Quincy Promes met een voorzet en de doelpuntenmaker kopt fraai raak in de hoek. 8' Gustavo Hamer gaat op het middenveld hard door op Lisandro Martinez en gaat op de bon van scheidsrechter Björn Kuipers. 6' GOAL Ajax! 0-1



"Ik denk dat ze het niveau van de Eredivisie aan het ontstijgen zijn, dat zie je aan het gemak waarmee ze de wedstrijden spelen", vindt PEC-trainer John Stegeman bij FOX Sports in aanloop naar het duel met Ajax. "Ze kunnen het gaspedaal intrappen en het rempedaal bedienen. Ik heb elf namen uit de hoge hoed getoverd. Het is belangrijk dat je compact speelt, maar je moet niet alleen achteruit lopen, want ze kunnen ook in de kleine ruimte voetballen." Ten Hag: 'Mes snijdt aan twee kanten'

Ajax-trainer Erik ten Hag wil bij FOX Sports niet klagen over het kunstgrasveld van PEC Zwolle, dat veel weg heeft van een ijsbaan. "We moeten het hier doen, het maakt niet uit onder welke omstandigheden. Je moet je aanpassen aan dit lastige veld", stelt Ten Hag, die Noussair Mazraoui de voorkeur geeft boven Sergiño Dest. "Het mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant wil ik Dest rust geven, terwijl Mazraoui een gretige indruk laat zien op trainingen." Noussair Mazraoui draait zich warm voor het duel met PEC Zwolle. De rechtsback moet zich flink in het zweet werken om de Zwolse kou te bestrijden. De Marokkaanse international draagt zelfs handschoenen. Ajax won laatste acht Eredivisie-duels met PEC

Ajax won zijn laatste acht Eredivisie-duels met PEC Zwolle, sinds een 1-1 gelijkspel in Zwolle op 26 april 2015. Dat is al de langste reeks van Ajax zonder puntenverlies tegen de Zwollenaren. De terugkeer van Mazraoui in de basis

Noussair Mazraoui keert terug in de basiself van Ajax. De rechtsback, die vorig seizoen doorbrak bij de Amsterdammers, begon vorige week in De Klassieker tegen Feyenoord op de bank. Een week daarvoor uit bij RKC verscheen hij wel aan de aftrap. Het is alleen nog niet het seizoen van de Marokkaanse international, die mede door blessureleed in de pikorde voorbijgestreefd is door Sergiño Dest. Mazraoui en Neres in basis bij Ajax

Het nog altijd ongeslagen Ajax gaat vanavond op bezoek bij het worstelende PEC Zwolle. De Amsterdammers staan een straatlengte voor op de concurrentie in de Eredivisie en willen vanavond snel zaken doen bij PEC, met het oog op de Champions League-ontmoeting met Chelsea dinsdag. Noussair Mazraoui en David Neres beginnen in de basis van trainer Erik ten Hag.



Opstelling PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken, Lachman, Lam, Paal; Hamer, Clement, Saymak, Nakayama; Van Crooij, Ghoochannejhad.



Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Martínez; Neres, Ziyech, Promes; Tadic. Klaas Jan Huntelaar stapt in Zwolle uit de spelersbus van Ajax. Begint de routinier in de basiself van de Amsterdammers voor het duel met PEC? Over drie uur start speelronde 12 in de Eredivisie met PEC Zwolle-Ajax. Dit is het volledige speelschema.



