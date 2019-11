Adam Maher is vrijdag verkozen tot Eredivisie-speler van de Maand. De middenvelder van FC Utrecht was op basis van statistieken de best presterende speler in oktober.

De 26-jarige Maher was de afgelopen maand trefzeker in alle drie de Eredivisie-wedstrijden die hij speelde. Maher vond het net tegen Vitesse (2-1-verlies), PSV (3-0-zege) en Sparta Rotterdam (1-2-zege) en had daar slechts vijf schoten voor nodig.

Maher, die vijf keer het shirt van het Nederlands elftal droeg, hield bij de verkiezing van oktober de verdedigers Daley Blind (Ajax) en Freek Heerkens (Willem II) achter zich.

De prijs voor Speler van de Maand bestaat sinds vorig seizoen en is een initiatief van de Eredivisie CV in samenwerking met FOX Sports en Opta Sports. De winnaar wordt bepaald aan de hand van tientallen statistieken.

In augustus werd Ajacied Hakim Ziyech de eerste Speler van de Maand van dit seizoen en in september ging de prijs naar PSV'er Donyell Malen.

Lennart Czyborra kreeg de prijs voor Talent van de Maand. (Foto: Eredivisie CV)

Czyborra verkozen tot Talent van de Maand

De prijs voor Talent van de Maand werd een prooi voor Lennart Czyborra van Heracles Almelo. De twintigjarige verdediger was tijdens de 4-0-zege op PEC Zwolle trefzeker met zijn enige schot op doel in oktober. Daarnaast had de linksback een hoofdrol in de wedstrijd tegen Feyenoord (1-1).

Czyborra haalde in De Kuip twee keer een bal van de lijn. Bij een inzet van Feyenoorder Ridgeciano Haps wist Czyborra de bal op het laatste moment weg te koppen.

Ajax is met drie spelers opnieuw hofleverancier van het Elftal van de Maand. Zowel Quincy Promes, Joël Veltman als Blind kreeg een uitverkiezing. PSV en Feyenoord leveren deze maand geen speler.

Elftal van de Maand: Sergio Padt (FC Groningen), Freek Heerkens (Willem II), Joël Veltman, Daley Blind (beiden Ajax), Lennart Czyborra (Heracles Almelo), Mark Diemers (Fortuna Sittard), Adam Maher (FC Utrecht), Bryan Linssen (Vitesse), Quincy Promes (Ajax), Haris Vuckic (FC Twente) en Amadou Ciss (Fortuna Sittard).