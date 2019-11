Alexander Büttner heeft vrijdag een contract getekend bij New England Revolution dat uitkomt in de Noord-Amerikaanse MLS. De linksback was transfervrij nadat zijn contract bij Vitesse afgelopen zomer niet werd verlengd.

"Alexander brengt veel ervaring met zich mee en heeft op hoog niveau gespeeld", zegt Bruce Arena, trainer en technisch directeur van de club uit Foxborough, vlak buiten Boston.

De voormalig bondscoach van de Verenigde Staten verwacht veel van de nieuweling. "Met zijn kwaliteiten en ervaring is Büttner een belangrijke aanwinst, zowel op als naast het veld."

Büttner kwam eerder uit voor Manchester United, Dynamo Moskou en Anderlecht. De dertigjarige verdediger speelde verreweg zijn meeste wedstrijden in het shirt van Vitesse, verdeeld over twee periodes. In 2017 won Büttner de KNVB-beker met de Arnhemmers, de enige prijs in de clubgeschiedenis.

MLS-finale tussen Toronto en Seattle

Dit seizoen eindigde New England als zevende in de Eastern Conference van de MLS, waarna het in de eerste ronde van de play-offs werd uitgeschakeld door het Atlanta United van trainer Frank de Boer.

Op 10 november wordt de finale van de MLS gespeeld. Daarin nemen Seattle Sounders, met de Nederlandse verdediger Kelvin Leerdam, en Toronto FC het tegen elkaar op. Het nieuwe seizoen begint in februari 2020.