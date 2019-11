PSV-trainer Mark van Bommel kan zaterdag tegen Sparta Rotterdam weer beschikken over Mohamed Ihattaren. Donyell Malen is zeer waarschijnlijk nog niet beschikbaar en datzelfde geldt voor Steven Bergwijn.

"Ihattaren is morgen beschikbaar. Over de blessure van Malen kan ik op dit moment niet veel zeggen. De kans is niet groot dat hij morgen speelt. Met Bergwijn kan het een tijd duren", zei Van Bommel vrijdag op zijn perspraatje.

Net als Malen en Bergwijn kampte spelmaker Ihattaren met een blessure. Het PSV-trio werd zondag gemist in de thuiswedstrijd tegen AZ, die met liefst 0-4 verloren ging.

Een week eerder ging PSV al met 3-0 onderuit bij FC Utrecht. In totaal kregen de Eindhovenaren in die twee wedstrijden drie rode kaarten. Zowel Nick Viergever, Jorrit Hendrix als Ryan Thomas werd van het veld gestuurd.

Mohamed Ihattaren miste de thuiswedstrijd tegen AZ wegens een blessure. (Foto: Pro Shots)

'Verwacht niet dat we iedere wedstrijd top zijn'

Volgens Van Bommel zijn de twee zware nederlagen verklaarbaar. "De kans dat je tegendoelpunten krijgt, is groter als je met minder man speelt. Het is niet zo dat ik nu pas ga kijken wat ik moet veranderen. Dat is een constant proces", aldus de voormalige middenvelder.

"Ik verwacht niet dat mijn spelers iedere wedstrijd top zijn. Dat wil ik wel, maar dat kan niet. Dat lukt geen mens. Ik verwacht wel dat ze alle elf hun taak goed uitvoeren."

Achter Ajax en AZ is PSV na elf speelrondes de nummer drie van de Eredivisie. De achterstand op de koploper uit Amsterdam is zes punten.

Sparta Rotterdam-PSV begint zaterdag om 19.45 uur op Het Kasteel. Vijf dagen later gaat de ploeg van Van Bommel in de Europa League op bezoek bij het Oostenrijkse LASK.

