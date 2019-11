Steven Berghuis hoopt dat Feyenoord onder de nieuwe trainer Dick Advocaat snel de weg omhoog vindt. De aanvaller wil een roerige periode voor de Rotterdammers afsluiten.

"Het was een vervelende week. We zijn met 4-0 afgedroogd door Ajax en werden terecht opgewacht door supporters. Nu gaan we over tot de orde van de dag, zo is het ook weer", aldus Berghuis bij de NOS over de gebeurtenissen die leidden tot het opstappen van coach Jaap Stam.

De vijftienvoudig Oranje-international zag de trainerswissel niet aankomen. "Ik geloof in de trainer en de mens Jaap Stam. Ik heb zijn idee over voetbal als prettig ervaren, maar we konden dat niet vertalen naar het veld. Dat nemen we onszelf kwalijk."

Berghuis heeft begrip voor de Feyenoord-supporters die de spelersbus zondag opwachtten na de nederlaag bij Ajax. "Natuurlijk kregen we dingen naar ons hoofd geslingerd, maar dat is prima", zegt hij.

"Ik heb me totaal niet bedreigd gevoeld. Ik begrijp het wel. Het is de emotie van jongens die leven voor deze club en ik kan ze er geen ongelijk in geven."

'Goede reeks niet vanzelfsprekend'

Berghuis hoopt dat het onder de donderdag gepresenteerde Advocaat snel beter gaat met Feyenoord, al vindt de 27-jarige aanvaller niet dat er direct wonderen verwacht moeten worden.

"Dick doet het op zijn eigen manier en legt andere accenten. Hij probeert een goede organisatie neer te zetten en vanuit daar verder te kijken", zegt hij over de werkwijze van de voormalig bondscoach van Oranje.

"Het is niet vanzelfsprekend dat we nu ineens een goede reeks neerzetten. We moeten leveren, anders gaan we er tegen iedere club af. We zullen het zondag zien, maar we gaan er in ieder geval wel voor."

Feyenoord is de nummer twaalf van de Eredivisie en staat zondag in Limburg tegenover VVV-Venlo, dat de voorlaatste plaats bezet. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

