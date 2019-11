Tom Beugelsdijk baalt van de manier waarop ADO Den Haag zich donderdag liet uitschakelen in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De club verloor met 3-0 van Fortuna Sittard.

"Wij speelden niet goed, maar Fortuna speelde al helemaal niet goed", zegt Beugelsdijk op de website van ADO. "Er was niks aan de hand, tot we een stomme penalty tegen kregen."

Mark Diemers benutte dat buitenkansje en zette Fortuna op 1-0. "Daarna hadden wij ook een penalty moeten krijgen, want Crysencio Summerville werd vastgehouden."

"Hij moet zich gewoon laten vallen, dan krijg je een penalty en is het 1-1. Maar wij missen dat voetbalgogme en willen ten koste van alles blijven staan. Van tevoren is nog gezegd dat je je moet laten vallen als je geraakt wordt. Dat stukje voetbalgogme missen wij", zei de verdediger van de Haagse club.

Met de voortijdige bekeruitschakeling zette ADO een slechte reeks voort. Sinds het seizoen 2004/2005 bereikte de club nooit de kwartfinales van de KNVB-beker. In de vijftien seizoenen die volgden reikte de club slechts tweemaal tot de laatste zestien.

Ook in de competitie draait ADO stroef. Na acht nederlagen in de eerste elf duels staat de ploeg van trainer Alfons Groenendijk op de vijftiende plaats.

Vitalie Damascan (l) juicht nadat hij Fortuna op 2-0 heeft gekopt. (Foto: Pro Shots)

'Walgelijke overtreding van Damascan'

Fortuna besliste het bekerduel in de tweede helft via treffers van Vitalie Damascan en Agim Zeka. De Moldaviër Damascan ontsnapte in de eerste helft aan een rode kaart na een tackle met een hoog en gestrekt been op Aaron Meijers.

"We hebben in de beker geen VAR, anders was dit wel rood geweest", zei de 29-jarige Beugelsdijk tegen FOX Sports. "Het is een heel vieze actie, echt walgelijk. Een schande voor het voetbal."

Beugelsdijk staat zelf bekend als een harde verdediger. "Maar zo'n tackle heb zelfs ik nooit gemaakt. Ik speel mannelijk, maar niet zo vies als Damascan."

ADO speelt zondag in de Eredivisie uit tegen sc Heerenveen en reist een week later opnieuw af naar Sittard. "Dat worden heel, heel, heel belangrijke wedstrijden. We spelen over 2,5 dag alweer en dan moeten we ons revancheren. En daarna wil ik ook revanche nemen op Fortuna", aldus Beugelsdijk.

