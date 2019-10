Simon Makienok beleefde donderdag een emotionele avond. De 28-jarige Deense spits vierde na een jaar blessureleed zijn rentree met een doelpunt in de uitwedstrijd van FC Utrecht tegen amateurclub Excelsior'31 (1-4) in de eerste ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi.

"Dit is zo'n mooi gevoel. Ik heb zoveel meegemaakt vanaf de dag dat ik hier kwam. Ik heb veel pech gehad en veel teleurstelling en verdriet gekend. In die tijd kun je alleen maar dromen van een rentree als deze. Het was al het zware werk meer dan waard", zei Makienok met tranen in zijn ogen tegen RTV Utrecht.

"Ik weet dat er een risico was om hier te spelen vanwege het slechte kunstgrasveld, maar daar wilde ik me niet door laten tegenhouden. Al die keren dat er weer vocht in mijn knie zat en alle kleine tegenslagen hebben me ook niet tegengehouden. Aan stoppen heb ik nooit gedacht. Om mij te laten stoppen is er meer nodig."

Makienok viel tegen Excelsior'31, dat uitkomt in de Derde Divisie Zaterdag, na ruim een uur spelen in en bepaalde in de blessuretijd van de tweede helft de eindstand op 1-4 door op aangeven van Issah Abass van dichtbij binnen te tikken.

Makienok was daarna het middelpunt van de feestvreugde. Hij werd uitgebreid geknuffeld door zijn ploeggenoten en toegezongen door de meegereisde supporters, waarmee hij ook nog op de foto ging.

"De fans, de club, de ploeg: iedereen heeft me altijd enorm gesteund. Soms dacht ik: waar heb ik deze steun aan te danken? Ik kan iedereen niet genoeg bedanken. En ik wil graag iets teruggeven, door goals te maken en belangrijk te zijn voor het team", aldus de zesvoudig international.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik nooit heb gedacht: komt dit nog wel goed? Word ik ooit weer mezelf? Dit was een zware periode in mijn leven, niet eens alleen in mijn voetballeven. Maar ik probeer niet te focussen op dingen waar ik niets aan kan veranderen. En ik denk dat ik er op de best mogelijke manier uit ben gekomen."

Makienok speelt sinds de zomer van 2017 voor FC Utrecht. Hij werd destijds overgenomen van US Palermo, maar kwam sindsdien tot slechts zes officiële wedstrijden in het shirt van de Domstedelingen, omdat hij zijn voorste kruisband afscheurde.

