Arsenal heeft zich donderdag dankzij Oranje-internationals Daniëlle van de Donk, Vivianne Miedema en Jill Roord met speels gemak geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Londense club walste in de return van de achtste finales met 8-0 over Slavia Praag heen.

Maar liefst zeven van de acht doelpunten op Meadow Park waren van Nederlandse makelij. Zowel Van de Donk als Miedema maakte een hattrick, Roord was eenmaal trefzeker. De Schotse Kim Little was met een benutte strafschop de enige niet-Nederlandse op het scoreformulier.

De ontmoeting in Tsjechië was vorige week al in een 2-5-overwinning voor Arsenal geëindigd. In dat duel nam Miedema vier doelpunten voor haar rekening.

Arsenal voegt zich bij Lyon, Bayern München, Atlético Madrid, FC Barcelona, VfL Wolfsburg, Paris Saint-Germain en Glasgow City, die zich eveneens voor de kwartfinales plaatsten.

Van de Donk opent score, slotakkoord Miedema

Van de Donk opende na twintig minuten de score en maakte er in de tweede helft ook 5-0 en 6-0 van. Roord nam de derde treffer voor haar rekening en verzorgde bij twee doelpunten de assist.

Miedema maakte haar eerste treffer van de avond op slag van rust (4-0) en maakte in het slotkwartier ook de laatste twee Londense treffers.

Voor de Nederlandse kampioen FC Twente viel woensdagavond het doek in de achtste finales. VfL Wolfsburg won met 0-1 in Enschede, na eerder in eigen huis met 6-0 al oppermachtig te zijn geweest.