Arsenal-aanvoerder Granit Xhaka heeft donderdag zijn excuses aangeboden voor zijn misbaar zondag bij zijn wissel in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (2-2). De Zwitser voelde zich op dat moment gekwetst door de reactie van de supporters.

"Wat zich afspeelde rondom mijn wissel heeft me diep geraakt. Ik houd van deze club en geef altijd 100 procent", begint Xhaka zijn verhaal in een uitgebreid statement, waarna hij dieper ingaat op de reden van zijn gedrag.

"Ik heb het gevoel dat ik niet begrepen word door de fans. En de laatste weken kreeg ik herhaaldelijk met agressie te maken op sociale media. Mensen zeiden dingen als 'we breken je benen', 'we vermoorden je vrouw' en 'ik hoop dat je dochter kanker krijgt'. Die reacties raakten me enorm en zondag was voor mij de druppel toen ik de afkeurende reactie van de fans hoorde bij mijn wissel."

Xhaka werd tegen Crystal Palace massaal uitgefloten door de supporters van Arsenal toen hij na ruim een uur spelen naar de kant werd gehaald door manager Unai Emery. Hij wakkerde vervolgens het vuurtje nog wat extra aan door zijn armen in de lucht te gooien.

Granit Xhaka maakte zich met onder meer dit gebaar niet geliefd bij de supporters van Arsenal. (Foto: Pro Shots)

'Ik liet mezelf gaan'

Emery vertelde dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd van woensdag tegen Liverpool in de achtste finales van de League Cup dat hij wilde dat Xhaka zich zou excuseren en nu is dat dus gebeurd.

"Ik liet mezelf gaan en reageerde op een manier die niet respectvol is voor mijn team en de fans die de club wél steunen. Dat was niet mijn intentie en het spijt me als mensen dat zo interpreteerden."

"Mijn wens is dat we op een respectvolle en positieve manier verder met elkaar gaan en onthouden waarom we allemaal verliefd zijn geworden op dit spelletje. Ik hoop dat we nog vele memorabele momenten samen kunnen beleven."

Zonder Xhaka, die rust kreeg van Emery, werd Arsenal door Liverpool uitgeschakeld in de League Cup. De Londenaren incasseerden na een bizar duel in de blessuretijd van de tweede helft de 5-5 en verloren vervolgens na strafschoppen.