FC Utrecht heeft zich eenvoudig geplaatst voor de tweede ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De drievoudig bekerwinnaar won donderdag in Rijssen met 1-4 van amateurclub Excelsior'31.

Utrecht kwam op Sportpark de Koerbelt al na negen minuten op voorsprong. Linksback Leon Guwara profiteerde van een slimme steekpass van Urby Emanuelson.

Vlak voor rust liepen de bezoekers verder weg dankzij een benutte strafschop van Adam Maher, waarna Issah Abass in de 72e minuut voor de beslissing zorgde.

Hielke Penterman redde vijf minuten later de eer voor de club uit de derde divisie zaterdag, maar het slotakkoord was in de laatste minuut voor Simon Makienok. De Deense aanvaller van FC Utrecht maakte zijn rentree na een jaar lang blessureleed en vierde zijn doelpunt uitbundig op het veld en na afloop met de meegereisde supporters.

Utrecht niet in sterkste opstelling

FC Utrecht trad tegen Excelsior'31 niet aan in de sterkste opstelling. Aanvoerder Willem Janssen bleef op de bank bij de nummer vijf van de Eredivisie, net als Mark van der Maarel, Gyrano Kerk en Bart Ramselaar.

FC Utrecht won het bekertoernooi in 1985, 2003 en 2004. Drie jaar geleden stonden de Domstedelingen voor het laatst in de finale, waarin met 2-1 werd verloren van Feyenoord.

De eerste ronde van het bekertoernooi wordt donderdag om 20.45 uur afgesloten met het duel tussen Eredivisionisten Fortuna Sittard en ADO Den Haag. De andere wedstrijden werden dinsdag en woensdag afgewerkt.

Zaterdag vindt de loting plaats voor de tweede bekerronde. Ook de clubs met Europese verplichtingen - Ajax, PSV, Feyenoord en AZ - stromen dan in.

Bekijk alle uitslagen in het KNVB Bekertoernooi