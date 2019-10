Bondscoach Sarina Wiegman krijgt Arvid Smit als nieuwe assistent bij de Oranjevrouwen. Smit neemt de plek over van Michel Kreek, die na het WK van afgelopen zomer in Frankrijk stopte bij de nationale ploeg.

"Arvid voegt in diverse opzichten iets toe aan onze huidige staf. Hij neemt jarenlange ervaring mee als speler in het betaald voetbal en hij heeft een achtergrond in het onderwijs. Een mooie combinatie van praktijk en theorie", zegt Wiegman.

"Hij heeft daarnaast bewezen een goede veldtrainer te zijn en is ook nog eens tactisch goed, wat essentieel is voor deze rol. Dat hij daarnaast het vrouwenvoetbal de afgelopen jaren nauw heeft gevolgd, is uiteraard een pre. Ik heb in ieder geval veel zin in onze aanstaande samenwerking."

Kreek ging bij Ajax aan de slag als coördinator in de jeugdopleiding. De oud-international van het Nederlands elftal was sinds oktober 2017 de rechterhand van Wiegman bij de Oranjevrouwen, die op het WK knap de finale haalden.

Zoektocht naar nieuwe assistent duurde lang

De zoektocht van de KNVB naar een nieuwe assistent duurde lang. De bond kwam uiteindelijk uit bij de 38-jarige Smit, die bij Telstar werkte als assistent van hoofdtrainer Andries Jonker en zelf de amateurs van DEM onder zijn hoede heeft.

Smit voetbalde van 1999 tot en met 2010 voor onder meer De Graafschap, FC Groningen, PSV, Willem II en enkele Portugese clubs. Hij kwam nooit uit voor een jeugdelftal van Oranje.

De Noord-Hollander maakt volgende week kennis met de Oranjevrouwen. Wiegman begint maandag aan de voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (uit op 8 november) en Slovenië (in Arnhem op 12 november).

Nederland, dat nog zonder puntenverlies is, gaat comfortabel aan kop in groep A en kan zich bij een zege op Turkije mogelijk al plaatsen voor het EK van 2021 in Engeland.