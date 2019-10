Lionel Messi keert terug in de selectie van Argentinië voor de oefenduels met Brazilië en Uruguay. De sterspeler was de afgelopen drie maanden geschorst door de CONMEBOL wegens negatieve uitlatingen over de Zuid-Amerikaanse voetbalbond.

Messi kreeg die straf omdat hij de CONMEBOL tijdens de Copa América in augustus beschuldigde van corruptie, nadat hij met rood van het veld was gestuurd tijdens de troostfinale tegen Chili (2-1-zege).

De aantijging van corruptie was vooral gebaseerd op zijn ervaringen eerder in de halve finale tegen Brazilië, die de Argentijnen op een in hun ogen zeer omstreden manier met 2-0 verloren.

"Op dit toernooi werden we moe van alle handsballen, overtredingen en penalty's. Maar de scheidsrechter van vandaag wilde geen enkele keer naar de VAR-beelden kijken", mopperde Messi destijds.

"We hadden twee duidelijke strafschoppen moeten krijgen. Alle gele kaarten waren voor ons. De scheidsrechter was niet eerlijk, de CONMEBOL zou hier echt wat aan moeten doen."

Tagliafico ook opgeroepen door Scaloni

Messi, die een boete kreeg van 50.000 dollar (zo'n 45.000 euro), weigerde ook nog eens zijn bronzen medaille op te halen. Hij snelde meteen na het laatste fluitsignaal tegen Chili naar de kleedkamer.

Niet alleen Messi was verbolgen over de gang van zaken, maar ook de Argentijnse voetbalbond AFA deed zijn beklag. Voorzitter Claudio Tapia laakte in een open brief het gebrek aan "ethiek, loyaliteit en transparantie" binnen de CONMEBOL.

Bondscoach Lionel Scaloni riep naast Messi ook Nicolás Tagliafico op voor de confrontaties met Brazilië en Uruguay. De verdediger van Ajax was bij afwezigheid van Messi in de laatste paar interlands regelmatig aanvoerder.

Argentinië neemt het op 15 november op tegen Brazilië in het King Saud University Stadium in Saoedi-Arabië en speelt drie dagen later tegen Uruguay in het Bloomfieldstadion in Israël.