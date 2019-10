FC Groningen heeft over het afgelopen seizoen een verlies van 600.000 euro gemaakt. De blijkt uit de jaarcijfers die donderdag werden gepresenteerd.

Groningen haalde mede dankzij de verkoop van Ludovit Reits aan FC Barcelona en Jeffrey Chabot aan Sampdoria 2,2 miljoen euro aan transfersommen binnen.

De inkomsten bleken niet genoeg om het tekort op de begroting van 3 miljoen euro af te dekken. Na aftrek van de belastingen blijft een verlies van 6 ton over. Het eigen vermogen bedroeg op 30 juni 5,1 miljoen euro.

Algemeen directeur Wouter Gudde spreekt van een zorgwekkende situatie. "Mede door teruglopende inkomsten zijn onze financiële cijfers ongezond", meldt hij op de website van de club.

"We draaien verlies en hebben transferinkomsten nodig om de tekorten in onze begrotingen te dekken. Dat geeft een onwenselijke situatie."

'Aansluiting met de subtop verloren'

Gudde stelt dat het structureel verbeteren van de financiële positie van de club de belangrijkste doelstelling is voor de komende periode. Betere cijfers zijn ook nodig om de sportieve ambities niet uit het oog te verliezen.

"Veel mensen zien FC Groningen nog als een club die kan meespelen in de top zes van de Eredivisie. De realiteit is echter dat we een middenmoter zijn en qua omzet en spelersbudget tussen plek 8 en 12 staan. Op dit moment hebben we de structurele aansluiting met de subtop op sportief en financieel gebied verloren."

De transfer van Ritsu Doan is nog niet in de jaarcijfers meegenomen. Dat bedrag is nodig om het tekort over het huidige seizoen te dekken. De Japanner verhuisde afgelopen zomer voor circa 7,5 miljoen euro naar PSV.

"Met de aantekening dat de transfersom uit Eindhoven over meerderen seizoenen wordt ontvangen en slechts voor een relatief beperkt deel kan worden aangewend voor herinvesteringen", voegt Gudde toe.

Over het seizoen 2019/2020 is een begroting vastgesteld met een tekort van 2 miljoen euro.