Dick Advocaat kijkt uit naar zijn avontuur als trainer van Feyenoord en denkt dat hij de club de goede kant op kan krijgen. De voormalig bondscoach van Oranje heeft er nu een beter gevoel bij dan toen hij in februari benaderd werd.

Begin dit jaar was Advocaat al topkandidaat om scheidend coach Giovanni van Bronckhorst op te volgen, maar hij zag er toen zelf van af wegens een "negatieve sfeer" rond zijn benoeming.

"Dat zal nu misschien ook wel weer komen als we wedstrijden verliezen, maar Feyenoord zit nu in een andere periode", verklaarde Advocaat donderdag bij zijn presentatie zijn keuze om nu wél op het aanbod in te gaan.

"Ik weet nog dat ik tijdens het gesprek in februari niet zo goed in mijn vel zat, ik had net twee keer verloren met FC Utrecht. Ik zat niet op die negativiteit te wachten. De sfeer is nu iets anders."

Eerder op de dag leidde Advocaat zijn eerste training bij Feyenoord, de nummer twaalf van de Eredivisie. Zondag is nummer zeventien VVV-Venlo de tegenstander in Limburg.

Dick Advocaat schuift aan voor zijn eerste persconferentie als trainer van Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'We moeten prijzen pakken'

De 72-jarige Advocaat beseft dat hij voor een flinke klus staat in Rotterdam, waar hij tot het einde van dit seizoen getekend heeft. Toch weet de ervaren trainer zeker dat hij iets kan bereiken met de club waar Jaap Stam maandag opstapte.

"We moeten prijzen pakken. Europees voetbal halen is ook een prijs, want dat heeft de club nodig. Het wordt een gevecht, maar ik denk dat we best een aardig elftal hebben", aldus de Hagenaar.

"Jaap zat met het probleem dat hij continu spelers had die lang niet gespeeld hadden of net terugkwamen. Dat gaat ten koste van de automatismen. Sommige spelers moeten fit worden en dat is een kwestie van tijd."

Advocaat wilde nog niets zeggen over de opstelling die hij voor ogen heeft. "Maar ik ben wel geschrokken van het gebrek aan communicatie, ook in de achterhoede. Of ik Edgar Ié en Marcos Senesi ga passeren? Dat zou kunnen."

VVV-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur. Vier dagen later komt het Zwitserse Young Boys naar De Kuip in de groepsfase van de Europa League.

