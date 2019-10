Frank de Boer heeft er geen spijt van dat hij sterspeler Josef Martínez van Atlanta United ondanks een lichte blessure opstelde in de halve finale van de play-offs in de Major League Soccer (MLS). De titelverdediger werd mede door een gemiste penalty van de topscorer uitgeschakeld door Toronto FC.

De 26-jarige Martínez, in 29 competitieduels goed voor 27 doelpunten, had last van zijn hamstring en kon in het met 1-2 verloren halvefinaleduel van woensdag op donderdag niet voluit gaan.

"Normaal gesproken mist hij niet, maar zoiets kan gebeuren. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en ik neem hem niets kwalijk. Hij is dit seizoen heel bepalend voor ons geweest", aldus De Boer.

"We hebben het risico genomen hem te laten spelen en ik zou het zo weer doen. Josef staat er altijd als we hem nodig hebben. We waren er allebei van overtuigd dat hij kon spelen."

Titelverdediger Atlanta kwam vroeg op voorsprong en snel daarna had Martínez uit een strafschop voor een comfortabele 2-0-voorsprong kunnen zorgen, maar hij miste. In het vervolg verloor de ploeg van De Boer dus alsnog.

Het moment van de wedstrijd: Josef Martínez mist een strafschop en verzuimt Atlanta United op 2-0 te zetten. (Foto: Pro Shots)

'Hij nam zijn verantwoordelijkheid'

De 49-jarige De Boer vindt het logisch dat Martínez niet zijn hoogste niveau haalde. "Het was een lichte blessure, maar uiteraard zit zoiets in je hoofd als je een sprint aangaat. Hij moest zijn momenten kiezen", zei hij over de Venezolaan.

"Soms was hij daardoor niet de Josef die we kennen, al kon je in de tweede helft bij twee of drie sprints zien dat hij er niet heel veel last meer van had. Daar haalde hij meer vertrouwen uit."

Ondanks de pijnlijke nederlaag kan De Boer terugkijken op een goed seizoen met Atlanta, dat vorig jaar onder de toenmalige trainer Gerardo Martino de titel pakte.

De Boer leidde Atlanta naar winst van de US Open Cup én de Campeones Cup, maar daar komt dus geen kampioenschap bij. Toronto FC staat in de MLS-finale tegenover Seattle Sounders.