Jürgen Klopp heeft woensdagavond na de bizarre zege op Arsenal in de League Cup zijn zorgen geuit over het drukke speelschema in Engeland. De Liverpool-manager vindt dat er geen rekening wordt gehouden met de clubs.

De wedstrijd tegen Arsenal kende een bizar verloop - het duel tussen twee veredelde B-elftallen eindigde in 5-5, waarna Liverpool de penaltyserie won - maar na afloop ging het vooral over het drukke schema van Liverpool.

Het kwartfinaleduel van 'The Reds' is namelijk op 16 december, terwijl twee dagen later in Qatar de halve finale van het WK voor clubteams gespeeld moet worden. Bovendien staat voor 14 december een competitiewedstrijd tegen Watford gepland.

"Als er geen andere geschikte datum voor de League Cup-wedstrijd wordt gevonden - dus niet 's middags tijdens Kerst bijvoorbeeld - dan spelen we niet", aldus Klopp.

"Er moet over dit soort dingen worden nagedacht. Als je het programma ziet en tot de conclusie komt dat een specifieke club niet al die wedstrijden kan spelen, dan moet dat je aan het denken zetten. Hopelijk gebeurt dat nu."

De jonge Sepp van den Berg (rechts) kreeg speeltijd tegen Arsenal. (Foto: Pro Shots)

Klopp: 'We zullen niet het slachtoffer worden'

Volgens de 52-jarige Klopp zal Liverpool niet twijfelen om het kwartfinaleticket van de League Cup beschikbaar te stellen als er geen verschuiving in het programma plaatsvindt.

"We zullen niet het slachtoffer worden van dit probleem. Als er geen andere geschikte datum wordt gevonden, dan kunnen we simpelweg niet spelen en zal onze tegenstander doorgaan naar de halve finales. Of Arsenal moet alsnog doorgaan. Daar kan ik dan niets aan doen."

Bij Sky Sports zei hij: "De FIFA wil dat we bij het WK voor clubs zijn en de Premier League wil dat we in de League Cup spelen. We proberen overal te zijn, maar gaan er bijvoorbeeld niet onze vrije dagen voor opofferen. Het is een probleem."

Ook Guardiola uitte zijn zorgen

Klopp is niet de eerste Premier League-manager die zijn zorgen uit over het drukke speelschema, want eerder deze maand liet ook Josep Guardiola van Manchester City weten niet blij te zijn met het overvolle programma.

"Ik maak me zorgen om mijn spelers, maar de autoriteiten en de televisiemaatschappijen houden zich daar helemaal niet mee bezig", zei de Spanjaard onder meer.

Liverpool vervolgt het Premier League-seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen Aston Villa. Drie dagen later komt KRC Genk naar Anfield in het kader van de Champions League.

