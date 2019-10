VVV-Venlo-trainer Robert Maaskant heeft geen goed woord over voor zijn spelers na de blamage van woensdag in de TOTO KNVB Beker. Derde Divisionist Groene Ster was na strafschoppen te sterk, nadat het na 120 minuten 2-2 stond.

"In plaats van een vrije dag zullen we donderdag gewoon gaan trainen. Dat lijkt me vrij logisch toch?", aldus de vijftigjarige Maaskant voor de camera van FOX Sports.

"Ik hoef hier niet te veel woorden aan vuil te maken. Het is een schande wat we hier hebben gepresteerd. Een groot compliment voor onze tegenstander, die is blijven vechten en overeind is gebleven."

VVV kwam in de tweede helft op voorsprong dankzij een strafschop van Johnatan Opoku, maar de Eredivisionist keek in de slotfase tegen een achterstand aan. Elia Soriano dwong in de allerlaatste minuut een verlenging af, waarna het in de penaltyserie alsnog misging.

Keeper Lennart Quaden van Groene Ster stopte twee strafschoppen tijdens de penaltyserie. (Foto: Pro Shots)

'Het moet echt heel snel anders'

Maaskant en VVV zitten in een slechte periode, want de Limburgers verloren de laatste vijf competitieduels en zijn in de Eredivisie teruggevallen naar de voorlaatste plaats. Volgens Maaskant deugt zijn ploeg vooral voorin niet.

"Als je met 0-1 voor komt, dan moet je de voorsprong uitbouwen en de wedstrijd uitspelen. Wij gaven zomaar weer een strafschop weg. Ik kan daar niet zo veel mee op dit moment. Het moet echt heel snel anders", aldus de coach.

"Ik heb geleerd dat het in Venlo pas crisis is als het bier op is, maar we moeten heel hard gaan werken om in ieder geval aanvallend beter te worden. Dat is nu maar weer gebleken tegen een amateurclub."

Vreugde bij de spelers van Groene Ster na de stunt tegen VVV. (Foto: Pro Shots)

Coach Groene Ster wil naar De Kuip

Groene Ster-trainer Maurice Verbunt was vanzelfsprekend een stuk vrolijker. "Iedereen ging los. De supporters leven echt mee en ik ben echt trots op de spelers. Ze hebben het 120 minuten op een goede manier kunnen volhouden tegen een Eredivisie-club", zei de coach van de club uit het Limburgse Heerlerheide.

Verbunt leidde de club vorig seizoen naar promotie naar de Derde Divisie, waarin Groene Ster het voorlopig uitstekend doet. De zege op VVV vormde een nieuw hoogtepunt. "Dit is weer een hoofdstuk erbij, het kan niet op. Laat nu maar een mooie tegenstander komen. Ik zou heel graag eens in De Kuip spelen, en PSV-thuis zou ook mooi zijn."

VVV hoopt zondag een einde te maken aan de slechte reeks, wanneer Feyenoord naar Venlo komt. De wedstrijd in stadion De Koel begint om 14.30 uur.

