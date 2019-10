Frank de Boer kan titelprolongatie met Atlanta United in de Major League Soccer (MLS) vergeten. Zijn ploeg verloor in de nacht van woensdag op donderdag in de halve finales van de play-offs met 1-2 van Toronto FC.

Atlanta nam in het eigen Mercedes-Benz Stadium al in de vierde minuut de leiding via Julian Gressel en al na tien minuten had sterspeler Josef Martínez voor 2-0 kunnen zorgen, maar hij miste een strafschop.

Vervolgens ging het alsnog mis voor de ploeg van De Boer. Vlak na de gemiste penalty tekende Nicolas Benezet voor de gelijkmaker en de winnende treffer kwam in de slotfase op naam van Nick DeLeon.

Ondanks de pijnlijke nederlaag kan De Boer terugkijken op een goed seizoen met Atlanta, dat vorig jaar onder de toenmalige trainer Gerardo Martino de titel pakte.

De Boer leidde Atlanta naar winst van de US Open Cup (de Amerikaanse beker) én de Campeones Cup, waarbij de kampioen van de MLS tegenover de winnaar van het Mexicaanse toernooi Campeón de Campeones stond.

Het Toronto FC van voormalig Eredivisie-spelers Michael Bradley en Jozy Altidore neemt het op 10 november in de finale van het MLS-seizoen op tegen Seattle Sounders, dat eerder in de andere halve eindstrijd met 1-3 van Los Angeles FC won.