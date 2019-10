De Boer en regerend kampioen Atlanta heeft in de nacht van woensdag op donderdag in de halve finales met 1-2 verloren van Toronto FC. De ploeg van De Boer heeft hierdoor de finale van de MLS niet bereikt.

In de vierde minuut van de wedstrijd scoorde Atlanta's Gressel. Deze goal werd gevolgd door twee goals tegen van Toronto FC. Benzett scoorde in de veertiende minuut en DeLeon in de 78e minuut van de wedstrijd.

Afgelopen jaar pakte Atlanta onder leiding van coach Gerardo Martino de titel door Portland Timbers in de finale met 2-0 te verslaan.

Onder De Boer pakte Atlanta dit seizoen al wel twee prijzen. Zowel de US Open Cup (de Amerikaanse beker) als de Campeones Cup (een duel tussen de kampioen van de MLS en de winnaar van het Mexicaanse toernooi Campeón de Campeones) werd gewonnen.