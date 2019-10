Het WK onder 17 in Brazilië lijkt voor Oranje uit te draaien op een deceptie. De regerend Europees kampioen verloor woensdag met 3-1 van Senegal en is dicht bij uitschakeling.

Nederland kwam in Cariacica via een goal van Feyenoord-spits Naoufal Bannis nog wel op een 0-1-voorsprong, maar in de tweede helft pakten de Senegalezen door drie goals alsnog de volle drie punten. Oranje, dat in groep D zondag begon met een 3-0-nederlaag tegen Japan, is daardoor nog puntloos.

In de nacht van woensdag op donderdag speelt Japan nog tegen de Verenigde Staten. Oranje sluit de groepsfase zaterdag in Goiânia af tegen de VS, terwijl Japan tegen Senegal speelt.

De nummers één en twee van de zes groepen gaan door naar de achtste finales, evenals de vier beste nummers drie. Oranje moet de wedstrijd tegen de VS winnen en hopen dat dat genoeg is. Het doelsaldo telt op dit WK boven het onderling resultaat.

Stand in groep D 1. Senegal 2-6 (+5)

2. Japan 1-3 (+3)

3. Verenigde Staten 1-0 (-3)

4. Nederland 2-0 (-5)

Vreugde bij Oranje onder 17 na de 1-0 van Naoufal Bannis. (Foto: Getty Images)

Na de Europese titel vorig jaar is Oranje onder 17 als een van de grote favorieten afgereisd naar Brazilië. De zeventienjarige Bannis speelde dit seizoen bijvoorbeeld al in de hoofdmacht van Feyenoord. Hij miste in de voorronde van de Europa League tegen Hapoel Be'er Sheva een strafschop.

Tegen Senegal scoorde Bannis in de tiende minuut en dat was ook de ruststand. Pape Sarr tekende aan het begin van de tweede helft voor de 1-1. Daar leek het bij te blijven, maar in de slotfase ging het helemaal fout voor Oranje.

Verdediger Melayro Bogarde, die speelt voor Hoffenheim, kreeg in de 85e minuut zijn tweede gele kaart en dus rood. Sarr benutte vervolgens een strafschop voor Senegal en Aliou Balde maakte er in de extra tijd 3-1 van.