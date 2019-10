Cristiano Ronaldo heeft Juventus woensdagavond behoed voor puntenverlies in de Serie A. De Portugees schoot de 'Oude Dame' in een bizarre slotfase naar een nipte zege op Genoa. Justin Kluivert kwam tot scoren voor AS Roma, dat met 0-4 bij Udinese won.

Bij Juventus-Genoa stond het halverwege 1-1 door goals van Leonardo Bonucci en Cristian Kouamé, maar het venijn zat in de staart in Turijn. Ronaldo zag in de 94e minuut zijn winnende treffer afgekeurd worden door de VAR, maar de Portugees schoot twee minuten later alsnog raak via een door hem versierde strafschop.

Zowel Juventus als Genoa eindigde de wedstrijd met tien man. Francesco Cassata kreeg in de 51e minuut zijn tweede gele kaart en datzelfde gold in de 87e minuut voor Juventus-middenvelder Adrien Rabiot, die een kwartier na rust was ingevallen.

Matthijs de Ligt zat de hele wedstrijd op de bank in het Allianz Stadium. Zijn voormalige ploeggenoot bij Ajax Lasse Schöne speelde wel negentig minuten mee bij Genoa.

Ronaldo voorkwam dat Juventus voor de tweede wedstrijd op rij puntenverlies leed. De ploeg van trainer Maurizio Sarri, die zaterdag bij Lecce op een 1-1-gelijkspel bleef steken, gaat nu met 26 punten aan kop in de Serie A. Naaste belager Internazionale volgt op slechts één punt.

Cristiano Ronaldo viert de benauwde overwinning van Juventus. (Foto: Pro Shots)

Kluivert scoort voor AS Roma

AS Roma boekte een probleemloze zege bij Udinese, mede dankzij Kluivert. De oud-Ajacied tekende in de 54e minuut voor de 0-3 in de Dacia Arena. De andere treffers kwamen op naam van Nicolò Zaniolo, Chris Smalling en Aleksandar Kolarov.

De ruime zege is opvallend, want Roma speelde al vanaf de 31e minuut met een man minder door een directe rode kaart van Federico Fazio. Kluivert werd in de 73e minuut uit het veld gehaald door trainer Paulo Fonseca.

De wedstrijd tussen Napoli en Atalanta eindigde in 2-2. Marten de Roon en Hans Hateboer speelden het hele duel in Napels en blijven met Atalanta met 21 punten op de derde plek staan.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A

Real Madrid wint overtuigend van Leganés

In de Spaanse competitie boekte Real Madrid een probleemloze zege op CD Leganés. Het werd 5-0 in Estadio Santiago Bernabéu. Na acht minuten stond het al 2-0 door goals van Rodrygo en Toni Kroos en Sergio Ramos maakte er in de 24e minuut vanaf 11 meter 3-0 van.

Twintig minuten voor tijd kreeg Real wederom een penalty en dit keer was het Karim Benzema die doelman Juan Soriano verschalkte. Het slotakkoord was in de blessuretijd voor invaller Luka Jovic.

Door de ruime overwinning herstelde Real zich van de pijnlijke nederlaag van 19 oktober tegen RDC Mallorca (1-0). De ploeg van trainer Zinédine Zidane heeft nog altijd één punt minder dan koploper FC Barcelona en staat tweede.

Eerder op woensdag speelden Valencia en Sevilla gelijk in Mestalla: 1-1. Jasper Cillessen stond zoals gewoonlijk onder de lat bij de thuisploeg, terwijl Luuk de Jong de hele wedstrijd op de bank zat bij Sevilla.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga