VVV-Venlo heeft zich woensdagavond geblameerd in de eerste ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi. De Eredivisionist verloor na strafschoppen bij provinciegenoot RKSV Groene Ster, dat uitkomt in de Derde Divisie.

VVV kwam in de 57e minuut nog wel op voorsprong op sportpark Pronsebroek in Heerlen door een benutte penalty van Johnatan Opoku, maar daarna ging het mis voor de geplaagde ploeg van trainer Robert Maaskant.

Thommie Vluggen maakte vijf minuten later de gelijkmaker door een strafschop te verzilveren en VVV incasseerde zes minuten voor tijd via Maikel van Kesteren ook de tweede treffer. VVV stond op rand van uitschakeling, maar Elia Soriano dwong in de vierde minuut van de extra tijd een strafschoppenserie af.

Het bleek uitstel van executie voor de Venlonaren. De Duitser Richard Neudecker en de Amerikaan Haji Wright misten hun strafschop, terwijl de spelers van Groene Ster geen fout maakten van elf meter en zo voor een sensationele bekerstunt zorgden.

Vreugde bij Groene Ster tijdens de penaltyserie (Foto: Pro Shots)

VVV presteert ook in Eredivisie teleurstellend

In de Eredivisie presteert VVV dit seizoen ook teleurstellend. De club won slechts drie van de eerste elf wedstrijden en bezet de zeventiende plek met negen punten. Zondag wacht voor VVV een thuiswedstrijd tegen het eveneens geplaagde Feyenoord.

De Rotterdammers bezetten de teleurstellende twaalfde plek in de Eredivisie en zagen maandag trainer Jaap Stam ontslag nemen. Dick Advocaat werd woensdag aangesteld als zijn vervanger voor de rest van het seizoen.

Stuntploeg Groene Ster is goed aan de competitie begonnen. De Limburgse zondagploeg staat na acht duels op de derde plek in de Derde Divisie B.