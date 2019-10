Liverpool heeft woensdagavond na een spectaculair duel met Arsenal de kwartfinales van de League Cup bereikt. De ploeg van manager Jürgen Klopp, met Sepp van den Berg in de basis, trok na een 5-5-stand in reguliere speeltijd en een strafschoppenreeks aan het langste eind.

De doelpunten volgden elkaar in rap tempo op in Liverpool, waar beide ploegen met een B-elftal aan de aftrap verschenen. De thuisclub kwam na zes minuten nog wel op voorsprong door een eigen doelpunt van Shkodran Mustafi, maar Arsenal scoorde vervolgens drie keer en ging uiteindelijk met een 2-3-voorsprong rusten.

In de tweede helft leek Ainsley Maitland-Niles de wedstrijd voor Arsenal te beslissen door de marge naar twee te vergroten, maar Liverpool gaf zich niet gewonnen en knokte zich via Alex Oxlade-Chamberlain en Divock Origi terug in de wedstrijd.

Door een goal van Joe Willock in de 71e minuut leek Arsenal alsnog aan het langste eind te trekken, maar geheel in lijn van de wedstrijd kwam Liverpool door een halve omhaal van Origi diep in blessuretijd op gelijke hoogte. In de beslissende penaltyserie zegevierde de thuisploeg door een misser van Arsenal-invaller Dani Ceballos.

Bij Liverpool deed Van den Berg de hele wedstrijd mee. Voor de voormalige verdediger van PEC Zwolle was het zijn tweede optreden in de hoofdmacht van 'The Reds', nadat hij in de vorige ronde van de League Cup één minuut meedeed tegen MK Dons.

Liverpool trok op spectaculaire wijze aan het langste eind. (Foto: Pro Shots)

Rashford helpt United langs Chelsea

Manchester United plaatste zich net als Liverpool voor de laatste acht van de League Cup. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer won dankzij twee treffers van Marcus Rashford met 1-2 bij Chelsea op Stamford Bridge.

De 21-jarige spits benutte in de 25e minuut een strafschop en schoot in de 73e minuut op schitterende wijze een vrije trap binnen. Michy Batshuayi, vorige week in de Johan Cruijff ArenA nog trefzeker tegen Ajax, had een kwartier na rust voor de gelijkmaker gezorgd.

Ook Aston Villa mag zich kwartfinalist noemen. De Premier League-club won thuis met 2-1 van Wolverhampton Wanderers. Oud-Ajacied Anwar El Ghazi zorgde in de 28e minuut voor de openingstreffer op Villa Park in Birmingham.

De League Cup werd vorig seizoen gewonnen door Manchester City, dat toen na strafschoppen te sterk was voor Chelsea. De 'Citizens' wonnen dinsdag met 3-1 van Southampton.

Manchester United won dankzij Marcus Rashford van Chelsea. (Foto: Pro Shots)