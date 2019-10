Derby County-captain Richard Keogh is woensdag ontslagen vanwege het uit de hand gelopen teamuitje van 24 september. De 33-jarige verdediger heeft zich volgens de club van trainer Phillip Cocu schuldig gemaakt aan "ernstig wangedrag" en was betrokken bij een auto-ongeval.

Keogh raakte bij het ongeval, waarbij alcohol in het spel was, zwaar geblesseerd aan zijn knie en kan ruim een jaar niet in actie komen.

De selectie van Derby County genoot eerder op de avond van een gezamenlijk diner. Waar de meeste spelers volgens afspraak om 20.00 uur in door de club geregelde auto's huiswaarts keerden, besloot een kleine groep, onder wie Keogh, door te drinken en uit te gaan.

Met ploeggenoten Mason Bennett en Tom Lawrence raakte Keogh vervolgens betrokken bij het ongeluk. De 23-jarige Bennett en de 25-jarige Lawrence ontvluchtten de plek van het ongeluk en lieten de bewusteloze Keogh alleen achter.

Bennett en Lawrence werden al eerder bestraft door Derby, dat zestiende staat in het Championship. Zij krijgen zes weken geen salaris. Justitie veroordeelde het tweetal bovendien tot tachtig uur maatschappelijk werk.

Richard Keogh speelde 26 interlands voor Ierland. (Foto: Pro Shots)

Contract Keogh liep nog tot medio 2020

Keogh, die dit seizoen acht competitiewedstrijden speelde voor Derby, wordt zwaarder gestraft door Derby. De club deed de afgelopen weken onderzoek naar de gebeurtenissen op 24 september en besloot flink te korten op het salaris van de 26-voudig Iers international.

Keogh ging niet met die sanctie akkoord waarop hij woensdag werd ontslagen door Derby. Zijn contract in het Pride Park Stadium liep nog tot medio 2020.

"Zoals we vanaf het begin hebben gezegd, tolereert de club niet dat spelers zich gedragen ​​op een manier, waardoor ze zichzelf, collega's of anderen in gevaar brengen", schrijft Derby in een statement.

Komende zaterdag speelt Derby om 16.00 uur thuis tegen Middlesbrough, dat 22e staat in het Championship.