Davy Klaassen heeft woensdagavond met Werder Bremen de derde ronde van de DFB-Pokal bereikt. De oud-Ajacied had met een treffer zijn bijdrage aan de 4-1-zege op FC Heidenheim, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Bas Dost kwam twee keer tot scoren namens het winnende Eintracht Frankfurt.

Klaassen tekende in de achttiende minuut voor de 3-0 in het Weserstadion, nadat oud-Vitessenaar Milot Rashica en Leonardo Bittencourt daarvoor al tot scoren waren gekomen. Marco Friedl maakte er voor rust ook nog 4-0 van en de aansluitingstreffer kwam in de blessuretijd van de eerste helft voort uit een strafschop.

Voor de 26-jarige Klaassen was het al zijn vijfde doelpunt in elf officiële wedstrijden dit seizoen. De aanvallende middenvelder kwam tot dusver drie keer tot scoren in de Bundesliga en hij was al trefzeker in de eerste ronde van de DFB-Pokal.

Dost was goud waard voor Eintracht Frankfurt, dat dankzij twee treffers van de Nederlander met 1-2 won bij FC St. Pauli. De dertigjarige spits trof in de vierde en de zeventiende minuut doel in Hamburg, waar Waldemar Sobota vlak voor rust van elf meter de aansluitingstreffer aantekende.

Bas Dost was weer belangrijk voor Eintracht Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

Weghorst en Bruma pijnlijk onderuit

Wout Weghorst en Jeffrey Bruma leden met VfL Wolfsburg een pijnlijke thuisnederlaag tegen RB Leipzig: 1-6. Bruma zorgde met een eigen doelpunt in de dertiende minuut - hij kreeg de bal tegen zich aangeschoten in de kluts - voor de eerste tegentreffer.

De andere goals vielen allemaal na rust. Weghorst zorgde in de 89e minuut op fraaie wijze voor de eretreffer; zijn achtste officiële doelpunt van het seizoen. De spits werkte de bal na een strakke voorzet van de zijkant hoog en hard in het doel.

Zowel Weghorst, die woensdag door bondscoach Ronald Koeman werd opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, als Bruma deed de hele wedstrijd mee in de Volkswagen Arena.