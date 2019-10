Dick Advocaat werd woensdag door Feyenoord aangesteld als opvolger van Jaap Stam en moet de club in het restant van dit seizoen terugbrengen naar de top van de Eredivisie. Oud-speler Regi Blinker en voormalig speler en trainer Rinus Israël over de huidige situatie van de Rotterdammers. "Hij stapt op een goed moment in."

Advocaat leek afgelopen zomer al trainer van Feyenoord te worden. Hij voerde begin dit jaar positieve gesprekken met de clubleiding nadat bekend werd dat Giovanni van Bronckhorst zijn aflopende contract niet zou verlengen, maar hij haakte uiteindelijk af vanwege de "negatieve sfeer bij de fans rond zijn aanstelling".

Nu is alles anders. Feyenoord staat na de pijnlijke 4-0-nederlaag van zondag bij Ajax slechts twaalfde in de Eredivisie, met al vijftien punten achterstand op de aartsrivaal uit Amsterdam, en Advocaat wordt gezien als de man die het tij kan keren.

"Zo gaat het in de voetballerij", zegt Blinker nuchter. "Er zijn ondertussen heel veel dingen gebeurd. Ik denk ook dat Advocaat de beste optie is, gezien de fase waarin Feyenoord momenteel verkeert. Hij heeft in het verleden bewezen dat hij snel verandering kan brengen. Hij heeft heel veel ervaring met dit soort situaties."

"Ik vind ook dat Advocaat voor Feyenoord de ideale man is om het seizoen af te maken", zegt Israël. "Als je nu iemand een contract voor een paar jaar had gegeven en de resultaten zouden vervolgens hetzelfde blijven, dan is diegene ook binnen de kortste keren afgebrand. Het is dus verstandig van Feyenoord om eerst naar de korte termijn te kijken."

Jaap Stam duikt de catacomben van De Kuip in. (Foto: Pro Shots)

'Stam was onterecht de kop van jut'

De komst van Advocaat zorgt er ook voor dat de technische staf van Feyenoord compleet verandert. Hij neemt Cor Pot - met wie hij bij zijn voorgaande clubs ook al samenwerkte - en John de Wolf mee als zijn assistenten. Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay moeten daardoor plaatsmaken.

Met name het vertrek van Van Gastel is opvallend. De oud-speler van Feyenoord was sinds 2011 de rechterhand van de trainers in De Kuip (Ronald Koeman, Fred Rutten, Van Bronckhorst en Stam), maar Advocaat doet dus geen beroep op hem.

"Daardoor heb ik het gevoel dat er eindelijk iets drastisch gaat veranderen binnen de club", aldus Blinker. "Er zijn al een aantal jaar dingen hetzelfde gebleven in verschillende geledingen - bestuurlijk, technisch en scouting - waar vernieuwing nodig was. Zolang er niets veranderde, had ik niet het gevoel dat het beter zou gaan met de club."

"Stam was onterecht de kop van Jut", stelt Israël. "Hij heeft niet de kans gekregen om met een fit elftal de voorbereiding te doen. Dan kwam er weer op het laatste moment een speler uit Engeland binnen, dan weer een invalide uit weet ik veel waar. Iemand anders had niet méér uit deze selectie gehaald."

De spelers van Feyenoord druipen teleurgesteld af na de nederlaag tegen Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Europees voetbal minste dat je mag verwachten'

Feyenoord is in de komende maanden veroordeeld tot een inhaalrace. De landskampioen van 2017 heeft ook de plaatsen twee (AZ), drie (PSV) en vier (Vitesse) nog lang niet in zicht en moet voorkomen dat ze niet voor het eerst sinds het seizoen 2015/2016 naast Europees voetbal grijpt.

"Het halen van Europees voetbal is wel het minste dat je van Feyenoord mag verwachten", vertelt Blinker. "Het is aan Advocaat en zijn staf om ervoor te zorgen dat er een andere spirit in de groep komt, want die is nu niet optimaal. Ik zie de spelers elkaar nooit kritisch coachen of elkaar verrot schelden ten goede van de wedstrijd."

Israël: "AZ en PSV zijn te goed voor dit Feyenoord, dus ze moeten zich richten op Vitesse en FC Utrecht. Als Advocaat vierde wordt en er Europees voetbal uitsleept, dan heeft hij het gewoon goed gedaan. Een voordeel: hij kan het qua resultaten niet slechter doen, dus wat dat betreft stapt hij op een goed moment in."

Advocaat zit zondag al op de bank als Feyenoord de Eredivisie vervolgt met een uitwedstrijd tegen het eveneens kwakkelende VVV-Venlo, dat na vijf nederlagen op rij is afgezakt naar de zeventiende plaats. Donderdag volgt een belangrijk thuisduel met BSC Young Boys in de groepsfase van de Europa League.

