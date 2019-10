Shanice van de Sanden heeft woensdagavond met Olympique Lyon overtuigend de kwartfinales van de Champions League voor vrouwen bereikt. De ploeg van trainer Jean-Luc Vasseur won de return tegen Fortuna Hjørring met 7-0.

Van de Sanden deed de hele wedstrijd mee bij Lyon en was verantwoordelijk voor de assist bij de 3-0 van Ada Hegerberg vlak na rust. De Noorse had in de twaalfde minuut al voor de 1-0 gezorgd en mocht zich op dat moment al de topscorer aller tijden in de UEFA Women's Champions League noemen. Ze staat nu op 53 treffers.

Eugénie Le Sommer tekende in de 34e minuut voor de 2-0 en Lyon liep in de tweede helft door treffers van Griedge Mbock Bathy, Jéssica Silva, Kadeisha Buchanan en Nikita Parris verder weg bij Fortuna. De Franse ploeg won de heenwedstrijd tegen de Deense ploeg al met 0-4.

Olympique Lyon won de Champions League voor vrouwen de afgelopen vier jaar en is ook dit seizoen de topfavoriet voor de eindzege. De formatie van Van de Sanden was vorig seizoen in de finale een maatje te groot voor FC Barcelona.

De Catalanen plaatsten zich woensdag eveneens voor de kwartfinales door ZFM Minsk uit te schakelen. Barcelona won de heenwedstrijd al met 5-0 en zegevierde in de return met 1-3. Lieke Martens en Stefanie van der Gragt deden door blessures niet mee.

Later op woensdagavond komt FC Twente nog in actie. De Tukkers verloren de heenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg vorige week met 6-0 en hebben in de Grolsch Veste een wonder nodig om zich bij de laatste acht te voegen.