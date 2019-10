Dick Advocaat is met zijn 72 jaar veruit de oudste Feyenoord-trainer in de clubhistorie. De Hagenaar, die woensdag een contract tekende tot het einde van dit seizoen, neemt het record over van Leo Beenhakker.

Beenhakker was op 13 mei 2007 64 jaar en 285 dagen oud toen hij in de play-offwedstrijd tegen FC Groningen voor het laatst op de bank zat bij Feyenoord. Bert van Marwijk (55 jaar en 337 dagen in 2008), Willy Kment (53 jaar en 144 dagen in 1967) en Fred Rutten (52 jaar en 163 dagen in 2015) completeren de top vijf.

Advocaat was door zijn aanstelling vorig seizoen bij FC Utrecht al de op één na oudste Eredivisie-trainer ooit. Hij heeft alleen Foppe de Haan (72 jaar en 317 dagen op 8 mei 2016 namens sc Heerenveen) nog voor zich.

Omdat Advocaat tot het eind van dit seizoen heeft getekend in De Kuip gaat hij het record van De Haan niet breken in dienst van Feyenoord. Op dit moment is Advocaat 72 jaar en 33 dagen en op 27 september 2020 viert hij zijn 73e verjaardag.

Feyenoord wordt zevende Eredivisie-club van Advocaat

Feyenoord, waar Advocaat de opvolger is van de maandag opgestapte Jaap Stam, wordt de zevende Eredivisie-club van de voormalig bondscoach en dat is nog net geen record.

De in 1999 overleden recordhouder Bert Jacobs was hoofdtrainer bij acht Eredivisie-clubs: FC Utrecht, FC Volendam, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Roda JC, Sparta Rotterdam, Vitesse en Willem II.

Advocaat had in de Eredivisie eerder de leiding bij Haarlem, SVV, PSV, AZ, Sparta en FC Utrecht. Piet de Visser (ADO Den Haag, AZ, De Graafschap, NEC, Roda JC, Telstar en Willem II) en Fritz Korbach (De Graafschap, FC Twente, FC Volendam, PEC Zwolle, SC Cambuur, FC Wageningen en sc Heerenveen) versleten eveneens zeven Eredivisie-clubs als hoofdtrainer.

De eerste wedstrijd van Advocaat als trainer van Feyenoord is zondag om 14.30 uur tegen VVV-Venlo. John de Wolf en Cor Pot, die de assistenten worden van Advocaat, zitten in De Koel ook voor het eerst op de bank.

