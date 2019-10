Feyenoord heeft woensdag bevestigd dat Dick Advocaat de deze week vertrokken Jaap Stam opvolgt als trainer. De 72-jarige Hagenaar tekent een contract tot en met het einde van dit seizoen bij de Rotterdammers.

"Als ik de club kan helpen, doe ik dat graag", zegt Advocaat op de site van Feyenoord. "Zoals ik dat in 2016 al even heb gedaan door met Giovanni van Bronckhorst mee te kijken toen het ook even wat minder ging. Ik kijk ernaar uit donderdag de selectie te ontmoeten en met ze op het veld te staan."

Advocaat neemt Cor Pot (68) en John de Wolf (56) als assistenten mee naar De Kuip. Pot was al vaker de rechterhand van Advocaat en De Wolf geldt als clubicoon. De oud-verdediger neemt door zijn vertrek naar Feyenoord per direct afscheid van Spakenburg, waar hij sinds de zomer van 2017 de hoofdtrainer was.

De komst van Pot en De Wolf betekent dat de huidige leden van de technische staf - Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay - moeten vertrekken. Van Gastel was meer dan tien jaar werkzaam bij Feyenoord. De door Stam meegenomen Said Bakkati mag wel aanblijven.

"Deze stap zet de clubleiding puur vanwege de overtuiging dat de A-selectie toe is aan nieuwe impulsen", verklaart technisch directeur Sjaak Troost het vertrek van de assistenten. "Dit is hét moment om de staf op meerdere posities te vernieuwen, waarbij ik dus nadrukkelijk stel dat dit niets met hun individuele kwaliteiten of de inzet van het drietal te maken heeft."

Advocaat in 2016 al werkzaam bij Feyenoord

Stam besloot maandag - daags na de met 4-0-verloren Klassieker tegen Ajax - zijn ontslag in te dienen vanwege de teleurstellende resultaten dit seizoen. Advocaat werd al vanaf moment één gezien als de topkandidaat voor de vrijgekomen functie en hij bevestigde de interesse van Feyenoord dinsdag zelf al bij NPO Radio 1.

De Rotterdammers hoopten Advocaat na vorig seizoen al te strikken als opvolger van de vertrokken Van Bronckhorst, maar de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal bedankte toen voor die functie vanwege de negatieve aandacht rond zijn eventuele aanstelling. Nu hapt de ervaren coach dus alsnog toe.

"Als een trainer met zo'n enorme staat van dienst beschikbaar en bereid is de club voor dit seizoen te helpen, hoef je daar natuurlijk niet lang over na te denken", zegt Troost. "Met zijn ervaring, autoriteit en gedrevenheid en met een grotendeels vernieuwd team van assistenten hebben we er vertrouwen in dat we de weg omhoog vinden."

Dick Advocaat was in 2016 enkele maanden adviseur bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord al zevende Nederlandse club voor Advocaat

Vorig seizoen was Advocaat trainer van FC Utrecht. Het was zijn zesde club in Nederland, nadat hij eerder in zijn loopbaan de coach was van HFC Haarlem, SVV, PSV, Sparta Rotterdam en AZ.

In het buitenland stond hij voor de groep van Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, FC Zenit, Sunderland en Fenerbahçe. Ook was Advocaat bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië, terwijl hij liefst drie periodes als keuzeheer van Oranje fungeerde.

Advocaat leidt donderdag zijn eerste training bij Feyenoord en zit zondag voor het eerst op de bank bij de huidige nummer twaalf van de Eredivisie. Feyenoord speelt om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen het eveneens kwakkelende VVV-Venlo.

