Keisuke Honda gaat meetrainen bij Vitesse. De oud-speler van VVV-Venlo staat donderdag voor het eerst op het trainingsveld in Arnhem.

Een woordvoerder van Vitesse stelt woensdag dat Honda "vrijblijvend" meetraint, nadat de speler zelf kwam met het verzoek. De 98-voudig Japans internationals kent Vitesse-trainer Leonid Slutsky nog van zijn tijd bij CSKA Moskou. Hij werkte bij VVV bovendien samen met Mo Allach, de technisch directeur van de Arnhemmers.

De 33-jarige Honda, die transfervrij is sinds zijn verbintenis bij Melbourne City afgelopen zomer afliep, is nog op zoek naar een nieuwe club.

Halverwege juli dook de spelmaker al op bij zijn oude club VVV, waar hij in 2008 en 2009 naam maakte in de Eredivisie. Honda trainde mee in stadion De Koel, maar dat leidde niet tot een contract.

In zijn tijd als speler van VVV kwam Honda tot 71 duels, 26 goals en 22 assists, waarmee hij in januari 2010 een transfer naar CSKA Moskou verdiende. Later kwam hij ook voor onder meer AC Milan uit.

Honda mogelijk negende nieuweling

Mocht Honda worden vastgelegd door Vitesse, dan is hij ten opzichte van vorig seizoen de negende nieuweling. Eerder werden keeper Kostas Lamprou, verdedigers Armando Obispo, Eli Dasa en Tomás Hájek, middenvelders Riechedly Bazoers en Oussama Tannane en aanvallers Nouha Dicko en Jay-Roy Grot aangetrokken.

Voormalig Ajacied Bazoer werd onlangs uit de selectie gezet na een ruzie met Grot op de training, maar hij is inmiddels weer in genade aangenomen door Slutsky.

Vitesse is onder Slutsky bezig aan een goed seizoen. De bekerwinnaar van 2017 bezet na elf speelrondes de vierde plek in de Eredivisie achter Ajax, AZ en PSV.

Keisuke Honda was in zijn tijd als speler van VVV-Venlo erg populair. (Foto: Pro Shots)

