Scheidend Roda JC-eigenaar Frits Schrouff heeft een goed gevoel bij de mensen aan wie hij zijn aandelenpakket overdoet. De Limburger hoopt dat de club na jaren van onrust weer stabiel wordt.

Maandagavond werd via L1 bekend dat een groep van zes ondernemers de aandelen (80 procent) van Schrouff overneemt. Een dag later bevestigde de KNVB dat het noodlijdende Roda de deadline voor het inleveren van documenten heeft gehaald.

"Ik ben erg opgelucht. Ik geef mijn 80 procent van de aandelen voor noppes aan deze groep. Deze mensen gaan in ruil daarvoor investeren in Roda. Er zit bij hen genoeg kapitaal en zij zijn capabel om de club goed te leiden. Ik heb een goed gevoel bij deze oplossing", zegt Schrouff woensdag in De Telegraaf.

De ondernemers, onder leiding van horecaondernemer Roland Hogenelst, brengen de benodigde bankgarantie van 906.000 euro bij elkaar. Roda ontkomt daarmee aan een straf van drie punten in mindering en verdere problemen.

Frits Schrouff viert het lijfsbehoud van Roda JC in de Eredivisie in 2016. (Foto: Pro Shots)

Schrouff baalt van Mexicaans 'toneelstukje'

Afgelopen zomer leek Mauricio Garcia de la Vega de redder van Roda te worden, maar de Mexicaan maakte zijn beloftes niet waar en vertrok onder druk van het personeel en de fans begin deze maand alweer.

"Met zijn toneelstukje heeft hij er heel wat mensen in weten te praten. Zelfs de burgemeester. En mij ook natuurlijk. De man was een grote acteur en had geen kapitaal, maar hij had wél bestuurlijke capaciteiten", aldus Schrouff, die niet alleen maar negatief is over Garcia de la Vega.

"Met zijn contacten in de makelaarswereld heeft hij een selectie neergezet die minstens zo goed was als die van vorig jaar, maar wel een miljoen euro goedkoper. We hebben nog nooit zo'n sterk team voor zo weinig geld gehad. Dat is zijn verdienste."

Mauricio Garcia de la Vega werd het stadion uitgezet door supporters van Roda JC. (Foto: Pro Shots)

'Zonder mij was Roda er niet meer geweest'

Schrouff stak de afgelopen jaren zo'n 20 miljoen euro in Roda en kijkt daar met gemengde gevoelens op terug. "Zonder mij was Roda JC er al jaren niet meer geweest. Aan de ene kant ben ik trots op wat ik voor de club heb betekend, aan de andere kant moet ik beschaamd zijn", zegt hij.

"Ik ben te gemakkelijk in alles meegegaan. Ik heb gemerkt dat je heel snel heel veel geld kunt verliezen in het voetbal, als je niet goed leiding geeft. Daarvoor moet ik zelf in de spiegel kijken."

De overige 20 procent van de aandelen van Roda blijft in handen van de Zwitserse Rus Alexei Korotaev, die zich begin 2017 meldde, maar mede door een celstraf nog geen rol van betekenis heeft gespeeld.

Roda kwam jaren in de Eredivisie uit, maar speelt nu een bijrol op het tweede niveau. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong bezet na twaalf speelrondes de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie.

