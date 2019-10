Frank de Boer en Atlanta United weten wie de tegenstander is als de finale van de Major League Soccer (MLS) wordt bereikt. Seattle Sounders heeft in de nacht van dinsdag op woensdag als eerste de eindstrijd van de Amerikaanse competitie gehaald.

De club uit de staat Washington was met 1-3 verrassend te sterk voor Los Angeles FC, de beste ploeg van het reguliere seizoen. De thuisploeg nam nog de leiding via Eduard Atuesta, maar Raúl Ruidíaz (tweemaal) en oud-Ajacied Nicolás Lodeiro stelden orde op zaken.

De Boer en regerend kampioen Atlanta komen in de nacht van woensdag op donderdag in actie in de halve finales. Toronto FC is de tegenstander in de strijd om een plek in de finale.

De play-offs in de MLS gaan iedere ronde over slechts één wedstrijd. De finale is volgende week zondag. Vorig jaar pakte Atlanta onder leiding van coach Gerardo Martino de titel door Portland Timbers in de finale met 2-0 te verslaan.

Onder De Boer pakte Atlanta dit seizoen al twee prijzen. Zowel de US Open Cup (de Amerikaanse beker) als de Campeones Cup (een duel tussen de kampioen van de MLS en de winnaar van het Mexicaanse toernooi Campeón de Campeones) werd gewonnen.