Dick Advocaat is de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, zo schrijft het AD woensdag. De 72-jarige Hagenaar zou een contract tot het einde van het seizoen tekenen en John de Wolf en Cor Pot meenemen als assistenten. Hij is de opvolger van de maandag opgestapte Jaap Stam.

De komst van het trio betekent dat Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay uit de technische staf verdwijnen. Oud-verdediger De Wolf geldt als clubicoon van Feyenoord en Pot is de laatste jaren de vaste assistent van Advocaat.

De naam van Advocaat werd maandag na het opstappen van Stam direct al genoemd in de media. Dinsdag bevestigde hij bij NPO Radio 1 dat Feyenoord interesse in hem had.

Veronica, waar de oud-bondscoach van Oranje sinds vorig seizoen analist was van de Champions League, bevestigt woensdag dat Advocaat naar Feyenoord gaat. Hij stopt op verzoek van de Rotterdammers met zijn tv-werkzaamheden.

Advocaat was in 2016 al een aantal maanden bij Feyenoord werkzaam als adviseur van de toenmalige trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij was eerder dit jaar bovendien kandidaat om Van Bronckhorst op te volgen, maar hij bedankte vanwege de negatieve aandacht rond zijn eventuele aanstelling.

Feyenoord koos vervolgens voor Stam, maar de voormalige topverdediger presteerde matig met de Rotterdammers en hield het maar 120 dagen vol in De Kuip. Hij besloot maandag, een dag na de 4-0-nederlaag tegen aartsrivaal Ajax, te vertrekken.

Laatste klus Advocaat was bij FC Utrecht

Advocaat was als trainer voor het laatst werkzaam bij FC Utrecht, waar hij na vorig seizoen vertrok. De voormalige bondscoach van Oranje was in Nederland eerder coach van HFC Haarlem, SVV, PSV, Sparta Rotterdam en AZ. Bij die laatste club werkte hij vanaf december 2009 ook op interimbasis: destijds verving hij de ontslagen Ronald Koeman.

In het buitenland was Advocaat trainer van Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, FC Zenit, Sunderland en Fenerbahçe. Ook was hij bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.

Feyenoord, de huidige nummer twaalf van de Eredivisie, speelt zondag om 14.30 uur een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

Dick Advocaat in 2016 op het trainingsveld van Feyenoord met toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. (Foto: Pro Shots)