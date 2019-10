FC Barcelona heeft dinsdag de koppositie veroverd in La Liga. De Catalanen wonnen met Frenkie de Jong in eigen huis eenvoudig met ruime cijfers van Real Valladolid: 5-1.

Barcelona had het alleen in de openingsfase lastig. De thuisclub kwam al in de tweede minuut op voorsprong door een doelpunt van Clément Lenglet, maar zag de bezoekers na een kwartier langszij komen dankzij een treffer van Kiko Olivas.

Barça stelde daarna orde op zaken. De ploeg van Ernesto Valverde stond halverwege al op een 3-1-voorsprong door doelpunten van Arturo Vidal en Lionel Messi en liep na rust uit naar 5-1 dankzij treffers van opnieuw Messi en Luis Suárez.

De Jong werd al na een uur gewisseld. Hij moest plaatsmaken voor Ivan Rakitic, die in de nadrukkelijke belangstelling zou staan van AC Milan, dat hem graag in de winterstop wil overnemen.

Barcelona nam door de klinkende zege de eerste plaats over van Granada en heeft nu na tien wedstrijden twee punten voorsprong op dé verrassing van dit seizoen in Spanje (22 om 20 punten).

Atlético Madrid speelde voor de vierde keer gelijk in de laatste vijf La Liga-duels. (Foto: Pro Shots)

Atlético verspeelt punten

Atlético Madrid verspeelde juist dure punten in de strijd om de titel. De Madrilenen moesten op bezoek bij Deportivo Alavés genoegen nemen met een teleurstellend 1-1-gelijkspel.

Atlético nam twintig minuten voor tijd nog wel de leiding door een doelpunt van Álvaro Morata, maar moest in de 83e minuut alsnog een bittere pil slikken met de treffer van Lucas Pérez.

Bij Alavés had Lisandro Magallán een basisplaats. De verdediger, die wordt gehuurd van Ajax, zat in het begin van dit seizoen voornamelijk op de reservebank, maar verschijnt de laatste tijd steeds vaker aan de aftrap.

Atlético staat door de remise op de derde plaats, op net als Granada twee punten achterstand van Barcelona, maar moet ervoor vrezen dat het later deze week een aantal plaatsen zakt.

Lautaro Martínez was weer trefzeker voor Internazionale. (Foto: Pro Shots)

Inter wint nipt met Brescia

Internazionale pakte de koppositie in de Serie A. De Milanezen wonnen nipt op bezoek bij promovendus Brescia: 1-2.

Inter leek aanvankelijk ook een eenvoudige avond tegemoet te gaan doordat het na ruim een uur al op een 0-2-voorsprong stond door doelpunten van Lautaro Martinez en Romelu Lukaku.

De ploeg van Antonio Conte maakte het zich daarna echter onnodig moeilijk. Brescia kwam nog terug tot 1-2 dankzij een eigen goal van Milan Skriniar, maar de 2-2 en daarmee een stunt bleef uiteindelijk uit.

Inter nam door de benauwde overwinning de eerste plaats over van Juventus, maar kan woensdag weer naar de tweede plaats zakken als Juve op eigen veld weet te winnen van Genoa.

